В Курскую область прибыл спецназ ГРУ РФ для совершения диверсий – Центр сопротивления

В Курскую область российские спецслужбы прислали спецназовцев для диверсий на границе с Украиной. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как отмечается, элитные подразделения, подчиняющиеся российскому ГРУ, прибыли в район населенного пункта Теткино, который расположен недалеко от границы с Украиной.

По данным подполья, в Курскую область прибыли группы специального назначения 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (Тольятти, Самарская область) и 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (Степной, Ростовская область).

Сообщается, что основные задачи спецназовцев – контрдиверсионная деятельность в пограничной полосе после удачных операций партизан, проведение диверсий и поднятие боевого духа у деморализованных подразделений российской армии вдоль границы.

3 мая 2023 года ЦНС сообщал, что более 300 российских оккупантов планируют осуществить провокацию в Брянской и Курской областях, чтобы дискредитировать украинскую армию.

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