RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

В окупованому Скадовську вночі чули вибухи – фото наслідків

Этот материал также доступен на русском
05.11.2023, 12:15
В окупованому Скадовську вночі чули вибухи – фото наслідків - Фото
Фото: соцмережі окупантів

У тимчасово окупованому Скадовську у ніч проти 5 листопада було чути вибухи, повідомило з посиланням на місцевих жителів Суспільне.Херсон.

Вранці у неділю призначений окупантами гауляйтер Володимир Сальдо повідомив, що в будівлю меблевого магазину влучила ракета та опублікував світлини руйнувань.

В окупованому Скадовську вночі чули вибухи – фото наслідків

Скадовськ розташований на півдні Херсонської області на березі Джарилгацької затоки Чорного моря. До початку повномасштабного вторгнення Росії це був популярний морський курорт, зараз там базуються окупаційні війська Російської Федерації.

  • Росія окупувала Скадовськ ще на початку повномасштабного вторгнення, наприкінці лютня 2022-го.
Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
скадовськхерсонська областьвійна

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 