В окупованому Скадовську вночі чули вибухи – фото наслідків

У тимчасово окупованому Скадовську у ніч проти 5 листопада було чути вибухи, повідомило з посиланням на місцевих жителів Суспільне.Херсон.

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Вранці у неділю призначений окупантами гауляйтер Володимир Сальдо повідомив, що в будівлю меблевого магазину влучила ракета та опублікував світлини руйнувань.

Скадовськ розташований на півдні Херсонської області на березі Джарилгацької затоки Чорного моря. До початку повномасштабного вторгнення Росії це був популярний морський курорт, зараз там базуються окупаційні війська Російської Федерації.

Росія окупувала Скадовськ ще на початку повномасштабного вторгнення, наприкінці лютня 2022-го.

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