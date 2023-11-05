В оккупированном Скадовске ночью слышали взрывы – фото последствий

Во временно оккупированном Скадовске в ночь на 5 ноября были слышны взрывы, сообщило со ссылкой на местных жителей Общественное.Херсон.

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Утром в воскресенье назначенный кафирами гауляйтер Владимир Сальдо сообщил, что в здание мебельного магазина попала ракета и опубликовал фотографии разрушений.

Скадовск расположен на юге Херсонской области на берегу Джарилгацкого залива Черного моря. До начала полномасштабного вторжения России это был популярный морской курорт, сейчас там базируются оккупационные войска Российской Федерации.

Россия оккупировала Скадовск еще в начале полномасштабного вторжения, в конце февраля 2022-го.

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