Как начиналась большая война. Хроника LIGA.net от 24 февраля 2022 года

Год назад Россия начала полномасштабное вторжение на территорию суверенной Украины сразу на нескольких направлениях. Надпись капслоком – ВОЙНА – появилась в нашем LIVE в 4:55 утра. LIGA.net подняла свою хронику, которую наша команда вела под звуки взрывов 24 февраля 2022 года: как мы встретили первый день большой войны, что чувствовали и о чем писали.

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– 04:55. Путин принял решение о военной операции против Украины.

– 04:55. ВОЙНА.

- 05:27. CNN сообщает, что в Харькове ее группа слышит "непрерывную серию громких взрывов". Репортеры CNN также слышали взрывы недалеко от Киева.

- 05:38. Заявление президента Джо Байдена.

"Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, страдающим от неоправданного нападения российских вооруженных сил. Путин избрал умышленную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призывает Россию к ответу.

Я буду следить за ситуацией из Белого дома и продолжать получать регулярные обновления от моей службы национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами из G7, а затем поговорю с американским народом, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности. Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, общий ответ, сдерживающий любую агрессию против Альянса. Сегодня вечером Джилл и я молимся о смелых и гордых людях Украины".

– 05:42. Корреспондент LIGA.net сообщает, что на Осокрках была слышна серия взрывов около 5 утра и один – в 5:38 со стороны Борисполя. Люди просыпаются и включают свет. Для 5 утра необычно много машин.

– 05:45. Команды CNN в Киеве слышат взрывы с востока в направлении международного аэропорта. Сообщения в социальных сетях указывают на несколько взрывов в районе Борисполя. Два человека в Краматорске также сообщили CNN, что слышали как минимум два мощных взрыва.

- 05:55. Генсек НАТО Столтенберг осуждает "атаку России на Украину": нарушение международного права и угроза евроатлантической безопасности.

- 05:55. Мариуполь (это видео теперь недоступно. – Ред.).

05:56. В соцсетях пишут, в Одессе два мощных взрыва в 05:00 и 05:10.

06:07. Глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter: "Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать — прямо сейчас".

– 06:14. "Рубль и российский рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ, торги прекращены", – пишут из страны-агрессора.

– 06:18. Антон Геращенко в Telegram:

"Вторжение началось.

Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре.

Идут артиллерийские обстрелы границы.

С сегодняшнего дня в мире новая геополитическая реальность. Остановит ли Украина и мир нового Гитлера сейчас, или будет Третья мировая война.

С нами Правда! С нами Господь! Мы защищаем свою землю!

Победа будет за нами!

Много буду писать здесь. Переводите на английский. Переживайте.

ЗВОНИТЕ ДРУЗЬЯМ РОДНЫМ В РОССИЮ. ТРЕБУЙТЕ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦЫ И ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ!

04.35 нападение на п/г ВВС "В.Писаревка" со стороны РФ

05:00 с ППр "Черточное" (РФ) обстрел ППр "Миловое"

05:05 впс "Н.Слобода" обстрел ГРАДами со стороны РФ

05:05 нападение на п/х в ППр "Гоптовка"

05:15 обстрел аэродрома "Краматорск"

05:20 впс "Веселое", "Волчанск", "Дергачи" – артиллер. Обстрел со стор. РФ

05:13 обстрел мЧПр "Грабовское" впс "Краснополье"

05:23 ЧП "Бачевск" заходит бронетехника

05:25 г. Днепр – 2 взрыва на взлетной полосе

05:30 впс "Тополя" обстрел из ГРАДов со стороны РФ

05:30 впс "Золочев" миномет. Обстрел со стороны РФ

05:50 впс "Волчанск" обстрел из ГРАД со стороны РФ"

– 06:26. CNN: Посол Украины в ООН призвал другие страны-члены "остановить войну" на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

"Обязанность этого органа – остановить войну. Поэтому я призываю каждого из вас сделать все возможное, чтобы остановить войну", — сказал в Совете Сергей Кислица, прежде чем повернуться лицом к послу России в ООН и попросить: "Включить ли мне видео с объявлением войны вашим президентом?"

Посол России ответил: "Это называется не войной, это называется спецоперацией на Донбассе".

– 06:28. Мэр Харькова Игорь Терехов: "Уважаемые харьковчане! Прошу вас сегодня не выходить из дома. В связи с усложнившейся ситуацией школы, сады и другие учреждения сегодня не работают – до прояснения обстановки. При этом общественный транспорт работает в штатном режиме".

– 06:30. Мэр Борисполя: взрывы в аэропорту – это мы сбивали дроны.

– 06:32. Европейский авиарегулятор предупредил об опасности для гражданских рейсов над территорией Украины.

– 06:34. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица сказал на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, что "слишком поздно" для деэскалации, и призвал другие страны помочь остановить вторжение.

"Потому что поздно, уважаемые коллеги, говорить о деэскалации, слишком поздно", – сказал он. – Президент России объявил войну".

Кислица сослался на Устав ООН и положение о том, что в Совбез будут принимать только миролюбивые государства, а затем потребовал от российского представителя отказаться от должности председателя Совета.

– 06:38. The Guardian со ссылкой на оперативное командование ВСУ: по Васильковской авиабазе под Киевом нанесены семь мощных ударов с воздуха. Местные жители подтвердили LIGA.net взрывы на военном объекте.

– 06:45. Зеленский ввел военное положение.

– 06:47. Цаплиенко пишет о серии взрывов на военных объектах.

– 06:50. Мер Днепра:

– 06:52. Заявление МИД: российские войска наносят удары по мирным украинским городам по разным направлениям, в том числе со стороны временно оккупированных Донбасса и Крыма, а также северо-восточного региона.

"Это акт войны, нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права".

– 06:56. МВД Украины: "Началось вторжение войск РФ на территорию Украины!"

Только что ракеты нанесли удары по центру военного управления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре.

Идут артиллерийские обстрелы границы.

Защищаем свою землю!

– 07:01. "Рубль и российский рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ, торги приостановлены", – пишут из страны-агрессора.

– 07:01. Укрзалізниця сообщает, что работает по графику.

– 07:09. Цаплиенко: Ракетные удары (по Одессе) не подтвердились.

– 07:19. Министр обороны: "Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанс на прорыв", – сказано в сообщении.

Резников обратился к украинцам с призывом сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

– 07:26. Сводка от корреспондентов CNN:

Киев: корреспонденты CNN в столице Украины слышали взрывы с востока в направлении международного аэропорта города. Пользователи соцсетей сообщили, что слышали несколько взрывов в районе Борисполя к востоку от столицы. CNN не подтвердили, что аэропорт стал целью ударов.

Харьков: Команда CNN во втором по величине городе Украины на северо-востоке страны слышала непрерывный поток громких взрывов.

Краматорск: два человека в городе рассказали CNN, что слышали как минимум два мощных взрыва.

Днепр: Житель центра города рассказал CNN, что слышал несколько взрывов.

Мариуполь: Двое жителей рассказали CNN, что слышали взрывы к востоку от города.

Одесса: Команда CNN слышала две группы взрывов с интервалом в 20 минут.

Запорожье: Команда CNN сообщила, что слышала по меньшей мере один очень отдаленный взрыв.

Кроме того, группа CNN в российском городе Белгороде, примерно в 80 км севернее Харькова, сообщила, что они слышали регулярный поток ударов, похожих на исходный артиллерийский огонь.

– 07:35. Войска РФ атаковали границу Украины с Беларусью и линию админразграничения со стороны оккупированного Крыма, сообщает Госпогранслужба.

– 07:42. Внимание: мы стараемся давать только официальную информацию или ту, которую удается проверить по независимым источникам. Сообщения мировых агентств о ситуации от местных корреспондентов могут содержать субъективную и искаженную информацию. Просто имейте в виду.

– 07:44. Уведомление Генерального штаба ВСУ.

Сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется.

Информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности. Вместе победим!"

– 07:51. Мэр Киева:

"Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки".

Мэр призвал оставаться дома всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, и держать наготове "тревожный чемоданчик", документы и необходимый минимум вещей, чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия.

– 07:55. Киев в условиях военного положения.

– 07:57. В Миноброоны сообщили LIGA.net, что в зоне ООС сбиты 5 вражеских самолетов и 1 вертолет.

– 08:05. Наш корреспондент подтверждает, что в Киеве проход в метро теперь бесплатный, турникеты отключены.

– 08:08. Президент Владимир Зеленский:

Поговорил с @POTUS, @OlafScholz, @eucopresident, @AndrzejDuda, @BorisJohnson. Призываю немедленно остановить Путина, войну.

– 08:13. Фото с улиц Киева: обломки чего-то, что прилетело и взорвалось.

– 08:25. Глава МИД Германии: "Нападением на Украину Россия нарушает элементарные нормы международного порядка. Мировое сообщество не забудет эту позорную агрессию России. Мы будем реагировать совместно с партнерами. Вся наша солидарность – с Украиной".

– 08:32. Дмитрий Кулеба:

– 08:35. Оперативная информация о последствиях вражеских обстрелов территории Украины по состоянию на 07:00 (дополняется).

– 08:38. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал нардепов оставаться в Украине в условиях войны с Россией: "Кто уехал – тот предатель".

– 08:44. Мэр Харькова:

– 08:48. Государственная пограничная служба:

"Наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и по другим направлениям.

Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области и на направлении пункта пропуска "Милово" в Луганской области.

Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

По имеющейся информации среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения.

Военнослужащие ГНСУ вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага".

– 08:53. Наш корреспондент LIGA.net Владислав Сердюк прямо сейчас в Дарницком военкомате Киева записался на службу и пополнил роту охраны: "Все слаженно, все готовы, все заряжены. Верьте в армию".

– 09:09. Главком ВСУ:

"Сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ТОТ АР Крым.

Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу. Ситуация контролируется. Российские войска несут потери.

В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ. Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

Потерь среди защитников Украины в настоящее время нет. Мы на своей земле и не сдадим ее! Вместе к Победе!"

– 09:14. Первый погибший пограничник – на админгранице с Крымом.

– 09:21. В Счастье держат оборону, чтобы не прошли танки, взорван мост через реку Северский Донец.

– 09:29. МВД: По пригороду Харькова был нанесен удар неуправляемыми ракетами "Смерч". Информация о погибших и раненых уточняется.

– 09:33. МВД: Обстрелян (возможно, ракетами) объект Госпогранслужбы в Киевской области.

– 09:50. "Держим строй": Счастье остается под контролем ВСУ, не менее 50 российских окупантов уничтожены.

– 09:52. ЕС намерен ввести против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества, заявил Жозеп Боррель.

– 09:58. Небо закрыто – скриншот из FlightRadar24.





– 10:02. Государства-члены НАТО Польша, Эстония, Латвия и Литва инициировали четвертую статью Устава НАТО, чтобы начать консультации внутри Альянса по их безопасности.

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что вторжение России в Украину является "угрозой для всей Европы", говорится в заявлении эстонского правительства.

Согласно статье 4 Соглашения Организации Североатлантического договора (НАТО) стороны будут консультироваться друг с другом всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзников находятся под угрозой.

– 10:04. Государственная пограничная служба Украины:

"Пограничные подразделения действуют в соответствии с разворачивающейся ситуацией на участках ответственности и во взаимодействии со всеми силами обороны.

В районе населённых пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут бой с противником.

В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.

Сейчас известно о 3 погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом".

– 10:09. Силы территориальной обороны разворачиваются по подготовленным планам – командующий.

– 10:12. Арестович на брифинге: "Враг будет ежесекундно наращивать дезинформацию, говорить, что "воду в Киеве отравили", "был взрыв химического вещества", "президент сбежал", – все это вымысел и военная пропаганда".

– 10:17. Сухопутные войска ВС Украины: В Краматорском районе уничтожен шестой самолет РФ.

– 10:19. Сообщение о боевых действиях в 9:40 утра от Офиса президента.

– 10:21. Еврокомиссия предоставит сегодня европейским лидерам пакет масштабных и целенаправленных санкций для одобрения, сказала Урсула фон дер Ляйен.



Пакет санкций Евросоюза будет нацелен на стратегические секторы российской экономики и заблокирует им доступ к ключевым технологиям и рынкам.



"Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации", – заявила глава ЕК.



Евросоюз также обещает заморозить российские активы в ЕС и закрыть доступ российских банков к европейскому финансовому рынку.

– 10:34. Национальный банк объявил о введении валютных ограничений, включающих лимит на снятие наличных денег, запрет на покупку иностранной валюты и замораживание курса гривни.

– 10:40. Украинским военным на острове Змеином на русском языке предложили "выключить РЛС" и "сложить оружие". "Спецоперация на Донбассе", ага.

– 10:44. По состоянию на 10 утра по киевскому времени индекс Московской биржи упал почти на 29% примерно до 2200 пунктов, а к 11:30 падение достигло 45% – ниже 1700 пунктов.

– 10:47. Подоляк (Офис президента) для LIGA.net: "Общественная система, государственные институции работают. Главное сейчас – максимальная сосредоточенность на обороне страны и сохранение нормальной жизни людей. Но Украине нужно больше поддержки от мира и очень конкретной – военно-техническая, финансовая, жесткие санкции против России".



Полностью будет в новостях через несколько минут.

– 10:53. Все АЭС Украины стабильно работают в штатном режиме, пишет Энергоатом.

– 11:05. Государственная пограничная служба Украины: По информации дежурного ГНСУ, в 10:35 начался минометный обстрел ВПС "Дергачи" Харьковская область. В Донецкой области в городе Угледар во время обстрела погибли три гражданских лица.

– 11:10. "Метро "Житомирская", Киев. По состоянию на 10:50 на платформе с сумками и другими личными вещами находятся до 50 человек. Подавляющее большинство – это подростки", – пишет корреспондент LIGA.net.

– 11:26. Корреспондент LIGA.net зафиксировал огромные очереди в продуктовые супермаркеты и возле выезжающих из Киева маршрутных автобусов.

– 11:31. Владимир Зеленский призвал людей сдавать кровь в больнице.



"Становитесь донорами крови для наших защитников", – сказал он.

– 11:31. Движение "Честно" опубликовало фото последствий взрыва в Киеве на ул. Васильковская, 3 (метро "Голосеевская"). По их данным, частично разбиты окна в зданиях в радиусе до 200 метров. На месте работает полиция и ГСЧС.

– 11:36. Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– 11:38. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о введении чрезвычайного положения в стране в связи с вторжением российских войск в Украину и попросил парламент его утвердить.

– 11:46. Украинская армия полностью контролирует города Мариуполь и Счастье, заявили в Facebook Генштаба. Оккупантов остановили в Черниговской области. Трудные бои идут в Харьковской области. Сложная ситуация и в Херсонской области, добавили там. "ВСУ стойко держат оборону", пишут военные.

– 11:48. МИД Германии призвал граждан ФРГ срочно уехать из Украины. "Если не можете покинуть страну безопасным путем, оставайтесь в защищенном месте", – рекомендует министерство.

– 11:49. На фоне вторжения РФ в Украину в мире созываются ряд экстренных совещаний для давления на Россию.

Президент США Байден встретится с союзниками по G7, чтобы наметить жесткие меры по РФ.

Главы государств и правительств ЕС обсудят санкционный пакет в отношении Москвы.

На чрезвычайное совещание соберутся постпреды при НАТО.

Британский премьер Джонсон созывает заседание Чрезвычайного правительственного комитета Cobra.

– 11:55. Борис Джонсон: Это крушение для всего континента.

– 11:57. В результате вторжения России погибли более 40 украинских военных. Несколько десятков ранены, заявил на брифинге Офиса президента Алексей Арестович. Потери были преимущественно из-за воздушных атак. Погибших среди гражданских – до 10, добавил он.

– 12:02. Монастырский: Гражданским будут выдавать оружие через систему территориальной обороны. Для этого нужен только паспорт.

– 12:12. Байден после разговора с Зеленским: "Я осудил непровоцированное и неоправданное нападение российских вооруженных сил. Я проинформировал его (Зеленского. – Ред.) о предпринимаемых нами шагах, чтобы вызвать международное осуждение, в частности сегодня вечером в Совете Безопасности ООН. Он попросил меня призвать мировых лидеров четко высказаться против вопиющей агрессии президента Путина и поддержать народ Украины. Завтра я встречусь с лидерами G7, и Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры введут жесткие санкции против России. Мы продолжим оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу".

– 12:17. Появился телеграм-канал для украинцев, желающих вернуться из Европы в Украину.

– 12:18. По военному объекту в Броварах (Киевская область) нанесен удар двумя крылатыми ракетами, написал Антон Геращенко в Facebook. Данные о жертвах и разрушениях уточняются.

– 12:22. Госсек Блинкен и министр обороны США Остин обсудили с генсеком НАТО Столтенбергом скоординированный ответ Альянса, дальнейшие шаги по обеспечению безопасности территории НАТО, особенно на восточном фланге. Блинкен подчеркнул, что приверженность США статье 5 Устава НАТО непреклонна.

– 12:24. Украинская армия в Луганской области сбила еще один российский военный самолет. Это – уже седьмой за день, пишет пресс-служба ООС в Facebook.

– 12:29. Маршал Сейма Польши Эльжбета Витек о возможности введения чрезвычайного положения по примеру Литвы и Молдовы: "Литва находится в зоне прямой угрозы, ракеты падают также близко к нашей границе... Мы готовим новую резолюцию. Каждый парламент принимает решения, адекватные ситуации в его стране" (PolsatNews).

– 12:29. Зеленский: "Мы будем выдавать оружие всем, кто хочет защищать страну. Будьте готовы поддерживать Украину на площадях наших городов".

– 12:38. Президент Чехии Милош Земан, скандально известный многолетней прокремлевской позицией, признал ошибку и призвал ввести жесткие санкции против России. Говорит, что "сумасшедших надо изолировать" (DenikN.cz).

– 12:41. Reuters: Бельгия поддерживает остановку действия виз для всех россиян.

– 12:47. Ситуация на фронте на 11:50 – под полным контролем украинских военных. Об этом в Facebook сообщил лейтенант Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитин Старский. Россияне в шоке он собственных потерь и не достигли своей цели, говорит он со ссылкой на перехваченные разговоры армии РФ.

– 12:55. Обращение министра обороны Резникова. "План врага не сработал. Украина сражается успешно", – заявил министр обороны Резников. Сегодня десятки или даже сотни гробов поедут обратно в Россию, добавил он.

– 13:03. Российские войска попытались взорвать десант на аэродроме в Гостомеле (под Киевом), пишет в Telegram Антон Геращенко. В результате – сбиты три российских вертолета. Идет бой.

– 13:06. Главнокомандующий ВСУ Залужный: Украинская армия взяла в плен двух окупантов. Они – с в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка.

– 13:11. У Бранденбургских ворот в центре Берлина началась спонтанная акция солидарности с Украиной, пишет Deutsche Welle. К границе, которая когда-то разделила диктатуру и свободный мир, приходят люди с украинскими флагами. (Фото)

– 13:13. Российская военная техника пошла на прорыв государственной границы в Киевской области – ГНСУ. По отделу пограничников "Млачевка" бьют БМ-21 "Град". Пограничники и военные приняли бой.

– 13:19. В ответ на российское вторжение в Украину НАТО вводит военные планы для Восточной Европы. По ним у главнокомандующего вооруженными силами НАТО есть широкие полномочия, например, требовать и передислоцировать войска, сообщают информационные агентства dpa и Reuters.

- 13:27. Розбитая российская техника и тела россйских солдат под Харьковом. Осторожно – 18+. Видео:

– 13:27. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство страны готово подать заявку на вступление в НАТО. "Угроза большой войны сейчас реальнее, чем когда-либо за долгие годы. Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро станет вопрос о национальной безопасности", – сказала она (YLE.fi).

– 13:30. Еще фото с окружной дороги возле Харькова. Красноречивый баннер. Фото – Алексей Гончаренко/телеграмм.

– 13:35. Одумался? Певец Иван Дорн, работающий в России, а ранее в интервью российскому блоггеру Юрию Дудю называл украинцев и россиян братьями, а войну – ссорой двух братьев, обратился в Instafram к гражданам России с призывом "не молчать" , "остановить эту катастрофу" и "не участвовать в этой убийственной войне".

"Сегодня моя страна очнулась от взрывов. Сегодня власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну против моей страны. И я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, я надеюсь, еще что-то значит. Я призываю вас остановить эту катастрофу".

– 13:41. Армии срочно нужна помощь: нужно 120 фур, которые смогут возить через госграницу во Львов помощь зарубежных партнеров. Топливо ВСУ даст. Обращаться – заместительнице Центра оборонных стратегий Алине Фроловой: здесь .

– 13:43. Пограничники: В Луганской области идут бои. Возле Счастья Россия продолжает нести потери. Наша армия держит оборону.

– 13:50. Из жизни антиподов: Песков сказал, что целью вторжения является "демилитаризация Украины". "Это представляет угрозу для нашего государства и народа, сроки определяются результативностью и целесообразностью", – сказал пресс-секретарь Путина. И добавил, что "в идеале следует освободить Украину, зачистить ее от нацистов".

– 13:51. Сегодня (по состоянию на 13:00) Россия нанесла более 30 ударов ракетами "Калибр", а еще – авиацией, РСЗО и артиллерией, пишет Минобороны. Под ударом – военная и гражданская инфраструктура. Оккупанты наступают в направлении Херсона и Каховки. Диверсанты и разведчики РФ работают в Бессарабском операционном районе и Черноморской зоне. Наша армия перегруппировалась и обороняется.

– 13:58. Брифинг Михаила Подоляка:

Идут мощные бои в Гостомеле под Киевом. Одна из целей окупантов – устранить руководство страны и попасть в правительственный квартал. Для этого возможно десантирование россиян, добавил он. Россия будет пытаться нанести максимальные потери.

– 14:04. Кличко: На выездах из Киева оборудуют защитные сооружения. Выезд из города может быть усложнен.

– 14:06. Эрдоган заявил, что Турция считает недопустимой военную операцию России против Украины. "Военное вторжение России в Украину противоречит нормам международного права и наносит серьезный удар по миру и стабильности в регионе", – сказал турецкий лидер.



Он также заявил, что Турция готова приложить необходимые усилия для обеспечения безопасности турецких граждан, братского крымскотатарского народа и всех живущих в Украине, сказал президент. (Anadolu)

– 14:08. Ирина Верещук: Россия не дает согласия на создание "зеленых" коридоров для эвакуации гражданских в Луганской и Донецкой области.

– 14:11. В Киеве возможны перебои со связью со службами 112 и 101, сообщили в пресс-центре МВД Украины. Ситуацию пытаются максимально быстро исправить.

– 14:21. Россия обстреляла реактивными системами БМ-21 "Град" район "Восточный" в Мариуполе, сообщает корреспондент Радио Свобода из города. В районе вспыхнул пожар.

– 14:23. Брифинг Столтенберга (кто не знает английского – включите субтитры с автоматическим переводом).

– 14:30. Виктор Ляшко призвал украинцев сдавать кровь для раненых военных. Адреса – в соцсетях Минздрава и на сайте donor.ua. При себе нужен только паспорт.

– 14:31. Российские ученые и научные журналисты заявили "решительный протест против военных действий, предпринятых вооруженными силами нашей страны на территории Украины", выпустив коллективное заявление.



"Этот роковой шаг ведет к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности", – сказано в заявлении. "Ответственность за развязывание новой войны в Европе полностью лежит на России", – отмечают его авторы.



Заявление подписали несколько десятков академиков РАН, научных работников и журналистов.

– 14:41. УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за вторжения России в Украину, пишет AP.

– 14:44. Звезды с нами: "Голливудский актер и режиссер Шон Пенн поддерживает Украину. Сегодня он посетил Офис президента".

– 14:46. Между селами Жуковцы и Триполье (20 км от Киева) упал военный самолет ВСУ, пишет МВД. На бору было 14 человек, погибли 5 человек.

– 14:55. МВД: с начала суток – 203 обстрела и 7 фактов пересечений границы войсками РФ. Обострение ситуации в Харькове. Работа служб 112 и 102 в Киеве возобновлена.

– 14:56. Военный капеллан Сергей Дмитриев ("Падре"):

– 15:01. "Блицкриг РФ сорван, бои идут в Счастье, Беловодске", – глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Продолжается эвакуация 3000 жителей Донбасса и Луганской области поездами.

– 15:05. "Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску. Ситуация напряженная, украинские воины дают достойный отпор" – пишет штаб ООС. Также идет бой в направлении Сум, пишут в ДПС. Под Старобельском уничтожены 2 танка и 1 БТР России.

– 15:07. Канцлер Германии Олаф Шольц резко осудил вторжение России в "братскую" (как он сказал) Украину и заявил, что кремлевское руководство "заплатит за это горькую цену".



"Мы сегодня примем решение о новых жестких санкциях против России. Путин своей войной допустил серьезную ошибку", – считает Шольц.

– 15:13. Данные Генштаба на 14:00. Идут напряженные бои. В частности – на юге, в городах Геническ, Скадовск, Чаплинка. Штаб ООС сообщил о тяжелых боях за Счастье и Станицу Луганскую. В Черноморской зоне ВСУ используют БПЛА "Байрактар". оккупанты пытались прорвать госграницу через Беларусь. Здесь они потеряли 5 БТР, автомобиль. ВСУ приостановили наступление РФ в Путивле (Сумская обл.).

– 15:14. Высокопоставленные "друзья России" в Европе один за другим начинают показывать, это была не дружба, а так, ошибка молодости.



Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн экстренно покинул наблюдательный совет РЖД из-за вторжения России в Украину. Газете Der Standard он сказал, что сделал это, поскольку РЖД обеспечила Путину военную логистику.



Немецкий футбольный клуб Schalke, спонсором которого является Газпром и играющий в форме с эмблемой этого спонсора, заставил уйти в отставку члена своего наблюдательного совета и друга России Маттиаса Варинга, по совместительству управляющего директора компании Nordstream AG. А тренер клуба появился на пресс-конференции в пиджаке без эмблемы Газпрома, что является демонстративным нарушением спонсорского контракта.



– 15:18. Очередная партия оккупантов попала в украинский плен в боях на Донбассе, пишет штаб ООС. На этот раз – по меньшей мере четверо. В настоящее время ВСУ контролируют Счастье, оккупанты понесли тяжелые потери и отступили, говорят там.

15:28. Залужный: "С территории Республики Беларусь выпущено 4 баллистических ракеты в юго-западном направлении".

15:33. Штаб ООС: по состоянию на 15:00 на Донбассе прорыв украинских позиций не допущен, продолжаются бои. Особенно упорные бои в поселке Пищевик Донецкой области. Здесь россияне применили 16 танков. Три из них уже уничтожены нашими ПТРК NLAW.

– 15:42. Репортер CNN в России Фредерик Плайтген в прямом репортаже из Белогородской области показал ракетные залпы по Харьковской области и идущие к границе танки.

– 15:45. КГГА: зафиксирована воздушная угроза в столице. Как только услышите сирены – срочно идите в укрытие.

– 16:01. На Трипольской ТЭС произошел взрыв, оккупанты захватили Каховскую ГЭС – Минэнерго.

– 16:03. Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий осудил вторжение России в Украину .



"Случилось беда. К величайшему сожалению, Россия начала военные действия против Украины, и в это судьбоносное время призываю вас не впадать в панику, быть мужественными и проявить любовь к своей Родине и друг к другу. Призываю вас, прежде всего, к усиленной покаянной молитве за Украину, за наше войско и наш народ, прошу забыть взаимные распри и недоразумения и объединиться любовью к Богу и нашей Родине."



Онуфрий назвал вторжение России " повторением греха Каина , который из зависти убил своего родного брата".

– 16:05. Вот и Джавелины ушли. Минус 15 коробочек Т-72.

– 16:07. Гарнизон на острове Змеиный подвергся атакам кораблей ЧФ России "Москва" и "Василий Быков", по острову велся огонь из корабельной артиллерии.

– 16:22. Дмитрий Кулеба призвал партнеров и союзников Украины последовать ее примеру и разорвать дипломатические отношения с Россией.

– 16:32. Продолжаем считать "друзей России", которые от нее побежали .



Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци уволился из совета директоров российского каршеринга Делимобиль. Он отказался от комментариев, сообщила Financial Times.

Бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо уволился из наблюдательного совета Сбербанка. Также оттуда ушли иностранки Надя Уэллс и Натали Брагински-Мунье.

Продолжение следует.

– 16:50. "События минувшей ночью знаменуют поворотный момент в истории Европы", – сказал Макрон в телеобращении к французскому народу , стоя перед флагами Франции, Европейского Союза и Украины.



Макрона заявил, что его страна ударит по России санкциями того же уровня, что и агрессия, за которую должна ответить Россия. Москву ждут жесткие санкции, которые ударят по ее вооруженным силам, экономике и энергетическому сектору/ "Мы ответим на этот акт войны без слабости, со спокойствием, решительностью и единством", – добавил он.

– 16:55. Подоляк о том, что сейчас происходит на фронтах: Россия взяла оперативную паузу. Упорные бои – на юге, россияне атакуют Геническ, Скадовск, Новая Каховка. В частности, атакуют гражданскую инфраструктуру. Также упорные бои на Донбассе. Здесь ВСУ не только обороняются, но и отбрасывают окупантов обратно. Также 4 ракеты были выпущены с территории Беларуси. Имеются данные о планах диверсий в Чернобыльской зоне. Тем не менее, россиянам не удалось шоково атаковать Украину и вести все по своему плану, говорит он.

– 17:03. Зеленский: Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС Это объявление войны по всей Европе.

– 17:09. Кличко : с сегодняшнего дня в Киеве действует комендантский час. Она будет действовать с 22:00 до 7:00. В это время общественный транспорт не будет работать. Метро будет доступно как укрытие круглосуточно.

– 17:14. Арестович объяснил ситуацию на фронтах. В своей атаке Россия делала ставку на панику и в шок. Через день-два ситуация стабилизируется. В Гостомеле высадился российский десант. Его блокируют и должны скоро дополировать. В зоне ООС мы не сдали ни одной позиции. В Черниговскую область вошли несколько батальонно-тактических групп, которые собираются идти на Чернигов. Проблемная ситуация на юге. Идут бои в окрестностях Херсона, РФ движется в Мелитополь.

– 17:30. В районе Одессы от попадания неназванного боеприпаса пострадало шедшее в Румынию турецкое торговое судно YASA JUPITER (ходит под флагом Маршалловых островов). Сообщается, что никто в инциденте не пострадал, судно своим ходом направляется в порт назначения.

– 17:35. Минобороны о ситуации в Гостомеле. Нацгвардия ведет сражение с русскими оккупантами. Последние высаживали там свой десант из 34 вертолетов. Поэтому Нацгвардия "накрыла" аэропорт артиллерией. Три вертолета россиян Нацгвардия сбила.

– 17:39. Наш коллега фотожурналист Максим Левин (был убит весной российской армией – ред ) работает в окрестностях Харькова. На его фото кольцевая дорога вокруг города. И она украинская (фото недоступно – ред ).

– 17:41. Брифинг Зеленского.

Коротко: над Россией опускается железный занавес и он становится аналогом "ДНР". Наша армия остановила атаку врага. Наиболее проблемный – юг. Враг пытается пройти в сторону Мелитополя. Россияне медленно уходят в Черниговской области, но их там "встретят". В Гостомеле русский десант блокируют. Наши войска получили приказ об уничтожении окупантов. Президент призвал россиян протестовать против войны.

– 17:45. Зеленский – Западу: если вы сейчас мощно не поможете Украине, то завтра война постучается в вашу дверь.

– 17:48. Залужный : русские кафиры сдаются в плен. Под Черниговом оружие составило целый взвод 74 мотострелковой бригады (Кемеровская обл. РФ). Один из пленных заявил, что они только вчера узнали о вторжении в Украину. "Никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", – говорит пленник старшина армии РФ Константин Буйничев. Он, кстати, на фото:

– 17:56. Секретарь СНБО Алексей Данилов :



"Самый трудный день в истории нашей Независимости.

Первый день войны! Войны, которую развязал Путин с единственной целью – уничтожение нашей страны, уничтожение самой идеи государства свободных людей. Предстоит еще много подобных дней, которые мы переживем, и выстоим вместе, обязательно став сильнее.



С Юга, Севера, Востока наша Украина атакована российскими войсками. Мы ведем тяжелые бои, несем потери, но и враг платит кровавую цену за каждый шаг по нашей земле.



Верховный Главнокомандующий, члены Правительства – все находятся в Киеве и осуществляют руководство обороной страны.



Враг сильный и коварный, но наше стремление к свободе сильнее!



Без паники и с верой в наши Вооруженные Силы и мощь Национального сопротивления!



Слава Украине!"

– 17:56. Обращение заместителя Министра обороны Украины Анны Маляр:

– 18:01. "Недипломатический" одуванчик. Министр иностранных дел Украины призвал мир отключить Россию от SWIFT.

– 18:08. Продолжается бой за Остров Змеиный в Черном море, Продолжается бой за Остров Змеиный в Черном море, пишет ДПС. Россияне применили боевую авиацию, обстреливают остров из корабельных вооружений. Украинская армия держит оборону.

– 18:15. Здесь мы являемся первым #UkraineUnderAttack map, основанный на – очень conservative – борьбе и путешествии geolocations как хорошо как украинская армия reports.

It looks grim. pic.twitter.com/ZydRlyLV5E – 18:30. Михаил Саакашвили прямо из зала суда. Говорит, нападение на Украину развивается точно по сценарию вторжения в Грузию в 2008 году.



Путин снова хотел блицкриг, а получил отпор. Чем дольше Украина будет сопротивляться, тем больше поддержки она будет получать. И, наконец, Путин сломает об Украине зубы. – 18:32. Вечером 24 февраля перестали работать сайты президента России, Госдумы и Совета Федерации. – 18:35. Федеральное правительство Швейцарии решило присоединиться к санкциям Европейского союза против России. – 18:36. В СБУ рассказали, что делать при звуках тревожной сирены . – 18:37. Укрзализныця эвакуирует людей с восточных территорий, где ведутся активные боевые действия. С 13 часов удалось вывезти 7615 человек из разных городов. – 18:48. Антивоенные протесты в Санкт-Петербурге. С предполагаемым финалом (здесь было видео, но оно уже неактивно – ред).



– 18:56. Новости культуры. Миланский театр "Ла Скала" требует от российского дирижера Валерия Гергиева (много раз был доверенным лицом Путина на выборах) осудить военное вторжение России в Украину. Если этого не произойдет, его выступления с оперой "Пиковая дама", намеченные с 5 по 13 марта, будут упразднены, а его самого вернут на родину. Под фанфары.

– 19:11. В России люди выходят на антивоенные митинги. Раньше мы писали о Санкт-Петербурге, а на этот раз — Москве. Там в центре собралось несколько сотен человек, но их уже блокирует и задерживает Росгвардия. По данным издания Настоящее Время, по всей России задержано уже более 600 человек.

– 19:21. Допрос пленного русского разведчика. Уберите детей от желто-голубых экранов.

– 19:33. Борис Джонсон объявил об усилении санкций Великобритании против России и распространении их в Белоруссию.

– 19:41. Командующий ВСУ:

– 19:55. Подоляк: Зеленский подписал указ о создании на базе облгосадминистраций военно-гражданских облгосадминистраций.



– 19:57. Шмигаль подтвердил оккупацию Чернобыльской АЭС российскими военными.



– 20:00. Кабмин ввел в действие план гражданской защиты в условиях военного положения. Решение принято для максимальной обороны и защиты населения в условиях боевых действий против российского агрессора. Она позволит максимально скоординировать все органы власти, ОГА, а также позволит направить все необходимые ресурсы и эффективно использовать их для нужд обороны, сообщил Шмигаль.



– 20:07. Советник главы ОП Подоляк о Гостомеле: "Бой идет. Все под контролем". Харитин Старский



– 20:17. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Сумской области подразделение терробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия. Противник отступил! Маляр также обратилась к украинцам, готовым уничтожать врага, - одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага – это невосполнимые потери противника.



– 20:27. В Бучанской полиции сообщают, что по состоянию на 20:00 нет подтверждений по ракетным обстрелам города Ирпень. В случае атаки с неба – укрытие на территории местного отдела полиции.



– 20:34. Кличко призвал киевлян оставаться дома, а если сработают сирены – уходить в укрытие. С 21:00 в столице вводится комендантский час – с 22:00 до 7:00 . В это время не будет работать общественный транспорт, но метро будет использоваться как бомбоубежище.



– 20:44. Обращение президента США Джо Байдена: Кабмин ввел в действие план гражданской защиты в условиях военного положения. Решение принято для максимальной обороны и защиты населения в условиях боевых действий против российского агрессора. Она позволит максимально скоординировать все органы власти, ОГА, а также позволит направить все необходимые ресурсы и эффективно использовать их для нужд обороны, сообщил Шмигаль.Советник главы ОП Подоляк о Гостомеле: "Бой идет. Все под контролем". Харитин Старский сообщает , что, по его подсчетам, Нацгвардия во время боя уничтожила больше взвода россиян и будет бороться до победы.Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что виз стрелкового оружия. Противник отступил! Маляр также обратилась к украинцам, готовым уничтожать врага, -В Бучанской полиции сообщают, что по состоянию на 20:00 нет подтверждений по ракетным обстрелам города Ирпень. В случае атаки с неба – укрытие на территории местного отдела полиции.Кличко призвал киевлян оставаться дома, а если сработают сирены – уходить в укрытие. С 21:00 в столице вводится комендантский час –. В это время не будет работать общественный транспорт, но метро будет использоваться как бомбоубежище.Обращение президента США Джо Байдена:

– 20:49. Байден заявил, что сегодня утром рубль упал до самого низкого уровня за всю историю. Президент США заявил о новом пакете санкций – они налагаются еще на четыре банка.

– 20:52. Байден заявил, что благодаря санкциям удастся наполовину сократить импорт высоких технологий в РФ, которые могут использоваться в частности для военных товаров.

– 20:54. Байден еще раз подчеркнул, что не будет отправлять войска в Украину. Однако НАТО укрепляет восточный фланг.

– 20:55. Ситуация на Донбассе по состоянию на 20:00 от Ситуация на Донбассе по состоянию на 20:00 от Минобороны . ООС контролируют ситуацию, но ситуация в Донецком оперативном районе напряжена. Наша армия сорвала российский план скорого пришествия. По состоянию на 20:00 россияне не прорывали линию фронта, их огневая активность уменьшена. Все ключевые города на Востоке удерживает Украина.

– 20:56. Президент США: Путин совершил наступление на глобальный мир, и теперь весь мир видит эти глобальные преступления. Агрессия Путину против Украины будет дорого стоить российскому населению в стратегическом плане. Путин будет отвергнут мировым сообществом. Он сделал свой выбор.

– 21:01. Байдена спросили, что по отключению от SWIFT – сказал, что санкции против банков, предложенные Штатами и союзниками, будут иметь такие же последствия для РФ. К тому же вариант прибегнуть к SWIFT всегда остается.

-21:05. Байден: Санкции настолько сильно ослабят страну Путина, что ему придется делать очень сложный выбор – либо перейти в состояние второсортной страны, либо реагировать должным образом.

– 21:10. Президент США уверяет, что вводимые Западом санкции по силе превышают SWIFT и превышают все, что когда-то до сих пор применялось.

– 21:17. Обращение Кличко к киевлянам:

Байден: Путин планировал нападение на Украину в течение долгих месяцев В результате в последнюю неделю мы видели обстрелы на Донбассе, кибератаки и целый политический театр, устроенный Россией – якобы Украина собирается нападать на Донбасс.

– 21:34. Подоляк: мы призываем Запад закрыть небо над Украиной, чтобы остановить РФ. Это ключевая просьба, добавил он.

– 21:43. В Сумской области бойцы Теробороны стрелковым оружием поразили окупантов. Они отступили, пишет замглавы Минобороны Анна Маляр.

– 21:51. В Одессе во время патрулирования территории Военной академии ранены два украинских курсанта, сообщил Антон Геращенко. Курсанты заметили двух мужчин, желающих перелезть через забор на территорию академии. Мужчины не реагировали на замечания курсантов и из неустановленного оружия ранили ребят. Курсантам оказывается медпомощь.

– 21:54. Олаф Шольц : Будем решительно действовать. Путин не выигрывает войну. Мир, верховенство закона и демократия – вот цель Европы и Украины.

– 22:03. "Друзья, уезжайте отсюда, здесь вам не рады", – пленный оккупант из Нижнего Новгорода пересказал поздравление "товарищам". Захватчикам и убийцам нигде не рады.

– 22:06. Российские кафиры захватили остров Змеиный, пишут в ГНСУ. По их данным, после обстрелов на острове разрушена инфраструктура. Связь с нашими оставшимися на острове военными потеряна.

– 22:10. Резников : Россия готовится ко второй волне атаки. В этот раз будет воздушный десант. Украинское войско готово их встречать, в частности оружием от союзников. Стингеры пересказывают поздравления, короче говоря.

– 22:19. Резников : Украина уже более 16 часов дает отпор оккупантам и держит оборону. Враг не ожидал такого сопротивления. Наступление РФ остановили под Харьковом и остановили на многих участках Донбасса. Трудные бои – в Луганской, Сумской, севернее Киева. Сложная ситуация на юге.

– 22:25. НЭК "Укрэнерго" опровергает фейк, что якобы в 23:30 нужно отключить от сети все приборы. Это ложь и спецоперация РФ, объясняют там. Энергосистема Украины работает и будет работать в нормальном режиме, говорят в НЭК. "Ничего выключать не нужно", – говорят там.

– 22:31. Украинская армия отвоевала аэропорт в Гостомеле и зачистила его от кафиров , пишет Геращенко. Наши десантники с вертолетов обстреляли аэропорт неуправляемыми реактивными ракетами, высадились и уничтожили врага. Выжившие – сбежали в поля и леса, говорит Геращенко. На этом участке также работали наши танки и артиллерия, пишет Арестович. "Русский десант уничтожен", добавляет он.

– 22:44. Глава МИД Кулеба поговорил по телефону с госсекретарем США Блинкеном, пишет он в Twitter. Итоги: против России будут вводиться новые санкции, США также планируют дать Украине дополнительное оружие.

– 22:50. Очередь добровольцев в боевую бригаду 24 ОМБр имени короля Даниила.

– 22:52. Штаб ООС обратился к патриотам: Поднимайтесь, становитесь в строй и уничтожайте врага. В дальнейшем нам нужно создать такие условия, чтобы у кафиров горела земля под ногами, чтобы враг чувствовал себя как в аду.

– 22:56. Аптейт по боям за Гостомель от Минобороны : ВСУ не дали россиянам взорвать десант. Наша армия ведет бой с передовой группой окупантов, которые уже несут потери.

– 23:00. Героическое фото наших защитников. Нацгвардейцы с закаленным в боях флагом пересказывают поздравления. Фото: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности / Facebook.

Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

– 23:16.

Посмотрите, сколько людей присоединяются к Теробороне. Фото: Анна Маляр

– 23:19. "Русская военная лодка, иди на х**", – украинские защитники острова Змеиный, с которыми была потеряна связь, героически отказались сдаваться россиянам, пишет Геращенко. После этого россияне ракетами атаковали остров. 13 украинских защитников погибли.

Геращенко опубликовал запись этих коротких переговоров с оккупантами.

– 23:20. В Генеральном штабе заявили , что на подступах к Херсону ведутся бои, противник пытается обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева.

"Нанесены два ракетных удара по населенному пункту Буялик. Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции по отражению вооруженной агрессии", — заявили в Генштабе.

Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, механизированные подразделения ВСУ отразили возле Херсона автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.

23:28. Платформа Patreon удалила профиль благотворительного фонда Вернись живым, заявили в фонде. Это произошло без предупреждений. До этого ежемесячные взносы на нужды армии там достигли 7 млн. грн. За вчера фонд получил пожертвования на рекордные 20,5 млн грн.

23:38. Зеленский обратился в Евросоюз: призвал принять мощные экономические и финансовые санкции против России, отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом. Также он призвал помогать нашей армии вооружением и боеприпасами и поддержать миротворческую операцию ООН. Он добавил, что не получил ответа от союзников по поводу членства Украины в НАТО. "Потребуем международно-правовых гарантий безопасности, четкой европейской перспективы", – пишет президент.

– 23:44. Арестович о ситуации на севере Украины: РФ захватила ЧАЭС, отдельные небольшие разведгруппы продвигаются в направлении Киева – здесь их готовы "встречать". Идут бои в Черниговской области. ВСУ остановили атаку более 100 единиц бронетехники. Суммы удерживают ВСУ, россияне – на подступах к городу. Они скрылись за химическим заводом и расположились там на ночь, укрываясь от артиллерии. Здесь наши Javelin "сожгли" 15 вражеских танков. Также россияне потерпели поражение в Конотопе.

– 23:54. Арестович: За менее чем сутки после вторжения убиты под 400 российских окупантов. Десятки – попали в плен. А Залужный же предупреждал : Welcome to hell.

- 00 часов. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил по телефону президенту РФ Владимиру Путину и требовал прекращения российского наступления в Украине, напомнив, что Москва получит за это масштабные санкции.

В свою очередь, в Кремле рассказали о "серьезном и откровенном обмене мнениями", во время которого Путин "дал исчерпывающие разъяснения" о вторжении в Украину.

Мы охватили в этом архиве хроники время до конца первых суток полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля. Но на самом деле LIGA.net не переставала работать для вас ни на минуту.

Полную хронику Великой войны читайте здесь: Война. ВСУ громят оккупантов под Угледаром, РФ готовит обстрелы и провокации. LIVE

Валерія Кондратова

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