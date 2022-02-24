Украина активировала свое право на самозащиту, боевой дух ВСУ высок – заявление МИД

Украина активировала свое право на самозащиту в соответствии с международным правом после полномасштабной атаки армии России на украинской территории. Об этом заявляет МИД.

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"Президент РФ Владимир Путин объявил о начале новой волны агрессии против Украины. Цель российской наступательной военной операции – уничтожение Украинского государства, захват силой украинской территории и установление оккупационного контроля", – говорится в сообщении.

МИД пишет, что российские войска совершают удары по мирным украинским городам по разным направлениям, в том числе со стороны временно оккупированных Донбасса и Крыма, а также северо-восточного региона.

"Это акт войны, нападение на суверенитет и территориальную цельность Украины, грубое нарушение устава ООН, основополагающих норм и принципов международного права", – подчеркнули дипломаты.

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"Боевой дух украинских военных высок, наши защитники готовы дать решительный отпор государству-агрессору и будут всеми силами защищать украинскую землю", – добавили у Дмитрия Кулебы.

Украина призывает международное сообщество немедленно действовать: "остановить агрессию Путина против Украины могут только объединенные и решительные шаги", добавили в МИД.

Официальный Киев призывает партнеров "немедленно активировать пакет новых санкций".

"Мы также призываем дружеские столицы продолжать укреплять обороноспособность нашего государства, предоставляя оружие и военное оборудование. От нашего общего ответа сейчас зависит не только безопасность украинских граждан, но и безопасность граждан Европы и будущее мирового порядка", – подытожили у Кулебы.

Сегодня, 24 февраля 2022 года, в пять утра, Путин пошел на Украину полномасштабной войной и призвал ВСУ сложить оружие.

Россия нанесла ракетные удары по Киеву, Харькову и Днепру, идет обстрел границы – МВД.

Евгений Пилипенко

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