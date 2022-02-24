UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина активировала свое право на самозащиту, боевой дух ВСУ высок – заявление МИД

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 06:46
Украина активировала свое право на самозащиту, боевой дух ВСУ высок – заявление МИД - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Украина активировала свое право на самозащиту в соответствии с международным правом после полномасштабной атаки армии России на украинской территории. Об этом заявляет МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Президент РФ Владимир Путин объявил о начале новой волны агрессии против Украины. Цель российской наступательной военной операции – уничтожение Украинского государства, захват силой украинской территории и установление оккупационного контроля", – говорится в сообщении.

МИД пишет, что российские войска совершают удары по мирным украинским городам по разным направлениям, в том числе со стороны временно оккупированных Донбасса и Крыма, а также северо-восточного региона.

"Это акт войны, нападение на суверенитет и территориальную цельность Украины, грубое нарушение устава ООН, основополагающих норм и принципов международного права", – подчеркнули дипломаты.

Читайте также: Генсек НАТО: Я призываю Россию немедленно прекратить военные действия

"Боевой дух украинских военных высок, наши защитники готовы дать решительный отпор государству-агрессору и будут всеми силами защищать украинскую землю", – добавили у Дмитрия Кулебы.

Украина призывает международное сообщество немедленно действовать: "остановить агрессию Путина против Украины могут только объединенные и решительные шаги", добавили в МИД.

Официальный Киев призывает партнеров "немедленно активировать пакет новых санкций".

"Мы также призываем дружеские столицы продолжать укреплять обороноспособность нашего государства, предоставляя оружие и военное оборудование. От нашего общего ответа сейчас зависит не только безопасность украинских граждан, но и безопасность граждан Европы и будущее мирового порядка", – подытожили у Кулебы.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война МИД
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 