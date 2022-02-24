Украина активировала свое право на самозащиту, боевой дух ВСУ высок – заявление МИД
Украина активировала свое право на самозащиту в соответствии с международным правом после полномасштабной атаки армии России на украинской территории. Об этом заявляет МИД.
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"Президент РФ Владимир Путин объявил о начале новой волны агрессии против Украины. Цель российской наступательной военной операции – уничтожение Украинского государства, захват силой украинской территории и установление оккупационного контроля", – говорится в сообщении.
МИД пишет, что российские войска совершают удары по мирным украинским городам по разным направлениям, в том числе со стороны временно оккупированных Донбасса и Крыма, а также северо-восточного региона.
"Это акт войны, нападение на суверенитет и территориальную цельность Украины, грубое нарушение устава ООН, основополагающих норм и принципов международного права", – подчеркнули дипломаты.
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"Боевой дух украинских военных высок, наши защитники готовы дать решительный отпор государству-агрессору и будут всеми силами защищать украинскую землю", – добавили у Дмитрия Кулебы.
Украина призывает международное сообщество немедленно действовать: "остановить агрессию Путина против Украины могут только объединенные и решительные шаги", добавили в МИД.
Официальный Киев призывает партнеров "немедленно активировать пакет новых санкций".
"Мы также призываем дружеские столицы продолжать укреплять обороноспособность нашего государства, предоставляя оружие и военное оборудование. От нашего общего ответа сейчас зависит не только безопасность украинских граждан, но и безопасность граждан Европы и будущее мирового порядка", – подытожили у Кулебы.
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