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Россия нанесла ракетные удары по Киеву, Харькову и Днепру, идет обстрел границы – МВД

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24.02.2022, 06:29
Россия нанесла ракетные удары по Киеву, Харькову и Днепру, идет обстрел границы – МВД - Фото
Антон Геращенко (Фото: пресс-служба НГУ)

Россия нанесла ракетные удары по Киеву, Харькову и Днепру, ведется обстрел границы. Об этом написал в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы", – написал он.

Список атак от Геращенко:

04:35 нападение на п/н впс "В. Писаревка" со с. РФ
05:00 с ППр "Черточково" (РФ) обстрел ППр "Милово"
05:05 впс "Н. Слобода" обстрел ГРАДами со стороны РФ
05:05 нападение на п/н в ППр "Гоптовка"
05:15 обстрел аэродрома "Краматорск"
05:20 впс "Веселое", "Волчанск", "Дергачи" – артобстрел со с. РФ
05:13 обстрел мЧПр "Грабовское" впс "Краснополье"
05:23 ППр "Бачевск" заходит бронетехника
05:25 г. Днепр – 2 взрыва на взлетной полосе
05:30 впс "Тополь" обстрел из ГРАДов со стороны РФ
05:30 впс "Золочев" миномет. обстрел со стороны РФ
05:50 впс "Волчанск" обстрел из ГРАДов со стороны РФ

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Марк Сировой
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