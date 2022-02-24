"Кто уехал – тот предатель". Стефанчук призвал депутатов оставаться в Киеве
24.02.2022, 08:31
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Верховной Рады)
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал нардепов оставаться в Украине в условиях войны с Россией. Об этом он заявил на заседании Рады, на котором парламент поддержал введение военного положения в стране.
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Он призвал депутатов оставаться в Киеве, чтобы в случае необходимости они были готовы собраться в определенное время в определенном месте и работать для украинского государства.
"Кто уехал – тот предатель. Слава Украине!" – заявил Стефанчук.
- Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие. К войне на стороне РФ присоединилась Беларусь.
- Зеленский объявил военное положение и записал обращение к украинцам.
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