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"Кто уехал – тот предатель". Стефанчук призвал депутатов оставаться в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 08:31
Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал нардепов оставаться в Украине в условиях войны с Россией. Об этом он заявил на заседании Рады, на котором парламент поддержал введение военного положения в стране.

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Он призвал депутатов оставаться в Киеве, чтобы в случае необходимости они были готовы собраться в определенное время в определенном месте и работать для украинского государства.

"Кто уехал – тот предатель. Слава Украине!" – заявил Стефанчук.  

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Марк Сировой
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верховная рада война депутаты вторжение нардепы Руслан Стефанчук
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