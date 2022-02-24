В СБУ рассказали, что делать при звуках тревожной сирены
24.02.2022, 18:30
Фото: пресс-служба СБУ
СБУ опубликовала в Telegram рекомендации, что необходимо делать, когда звучит тревожная сирена.
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"Уважаемые граждане! Пожалуйста, ознакомьтесь и сообщите всем своим контактам следующие краткие инструкции, которые могут спасти вашу жизнь", – сказано в сообщении.
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