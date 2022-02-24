В СБУ рассказали, что делать при звуках тревожной сирены

СБУ опубликовала в Telegram рекомендации, что необходимо делать, когда звучит тревожная сирена.

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"Уважаемые граждане! Пожалуйста, ознакомьтесь и сообщите всем своим контактам следующие краткие инструкции, которые могут спасти вашу жизнь", – сказано в сообщении.

Ранее СБУ опубликовала рекомендации, что делать в чрезвычайной ситуации в зоне боевых действий и чего делать ни в коем случае не стоит.

СБУ опубликовала инструкции для граждан, что делать в случае артиллерийских обстрелов и обстрелов из стрелкового оружия.

Вадим Ребрина

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