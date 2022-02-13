Залужный о том, что будет ждать Россию в случае нового вторжения: Welcome to hell

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявили, что "объявления" о начале широкомасштабного вторжения России следует воспринимать как "дополнительный способ разрушить намерения врага" и заверили в полной готовности вооруженных сил к любым сценариям в связи с возможной новой агрессией России против Украины. Совместное заявление Резникова и Залужного опубликовано на сайте Минобороны.

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"Сейчас ситуация совсем другая. В Кремле это точно знают и это важный элемент сдерживания. Сегодня у нас самая мощная армия в Украине за последние 15 лет и самая мощная армия в Европе..." – сказал Резников, отметив, что сопротивление российской агрессии за все время с 2014 года сделало боевой дух украинских защитников несгибаемым.

"Каждый, кто хоть раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен — повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город. Не сомневайтесь — ВСУ абсолютно готовы к отпору и не отдадут украинские земли" – подчеркнул Резников.

Министр обороны добавил, что звучащие уже далеко не впервые за последние полгода "объявления" о начале широкомасштабного вторжения России следует воспринимать как "дополнительный способ разрушить намерения врага".

Он также отметил беспрецедентную поддержку Украины со стороны международных партнеров. В течение месяца от разных стран получено около 2000 тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты. Украинские воины уже прошли обучение и готовы использовать весь арсенал средств.

"Никто не может заглянуть в голову главам Кремля и точно сказать, какими конкретно могут быть действия. Но абсолютно все сценарии развития мы просчитываем и готовы к ним", – заверил Резников.

Главнокомандующий ВСУ также заверил, что украинская армия готова к отпору.

"Мы постоянно повышаем свои оборонные возможности, слаженность подразделений и военное мастерство. Мы создали боевые порядки и успели в сжатые сроки развернуть Силы терробороны и вооружили их ПТРК и ПЗРК... Мы усилили оборону Киева. Мы прошли войну и должную подготовку. Поэтому готовы встретить врагов и не с цветами, а со Стингерами, Джавелинами и NLAW. Welcome to hell!", – заявил Залужный.

12 февраля в ВСУ сообщили, что первые инструкторы противотанковых ракетных комплексов Корсар и Стугна для бойцов территориальной обороны закончили подготовку.

В марте начнется массовое еженедельное обучение военному делу резервистов и военнообязанных сил теробороны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому развитию событий в связи с эскалацией ситуации вокруг украинских границ.

Вадим Ребрина

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