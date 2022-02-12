Первые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фото

Фото: Генштаб ВСУ
Первые инструкторы противотанковых ракетных комплексов Корсар и Стугна для бойцов территориальной обороны закончили подготовку. Об этом сообщает в Facebook Генштаб Вооруженных Сил Украины.
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Подготовка подготовка первой группы инструкторов – операторов ПТРК Корсар и Стугна происходила в Киевской области.
Как отмечается, подготовленные инструкторы уже в ближайшее время передадут теоретические знания и практические навыки личному составу в батальонах территориальной обороны ВСУ.
По информации начальник управления подготовки командования Сил ТрО ВСУ полковника Тараса Швеца, планировалось подготовить около полусотни таких инструкторов.
"Курс подготовки длится около 10 дней. Включает как теоретическую составляющую, так и практическую, во время которой военнослужащие совершенствуют навыки. В настоящее время на курсы привлекали военнослужащих одной из бригад теробороны Киева", – цитирует Швеца АрміяInform.
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