Первые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фото

Фото: Генштаб ВСУ

Первые инструкторы противотанковых ракетных комплексов Корсар и Стугна для бойцов территориальной обороны закончили подготовку. Об этом сообщает в Facebook Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Подготовка подготовка первой группы инструкторов – операторов ПТРК Корсар и Стугна происходила в Киевской области.

Как отмечается, подготовленные инструкторы уже в ближайшее время передадут теоретические знания и практические навыки личному составу в батальонах территориальной обороны ВСУ.

По информации начальник управления подготовки командования Сил ТрО ВСУ полковника Тараса Швеца, планировалось подготовить около полусотни таких инструкторов.

"Курс подготовки длится около 10 дней. Включает как теоретическую составляющую, так и практическую, во время которой военнослужащие совершенствуют навыки. В настоящее время на курсы привлекали военнослужащих одной из бригад теробороны Киева", – цитирует Швеца АрміяInform.

1 января 2022 года вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.

Основой добровольческих формирований станут те, кто служил в рядах ВСУ или в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Отказывать будут тем, у кого есть более двух судимостей или срок за тяжкое/особо тяжкое преступление.

Командующий Силами теробороны сообщил, что костяк теробороны уже сформирован, силы на 100% укомплектованы вооружением.

Добровольцами Сил теробороны могут стать граждане, которые проживают в общине, в том числе пожилые люди и ветераны-инвалиды. Массовое обучение начнется в марте.

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