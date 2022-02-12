UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
12.02.2022, 11:02

Первые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фото

Цей матеріал також доступний українською
1 / 7
Первые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фото
Первые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фото
Первые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фотоПервые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фото

Фото: Генштаб ВСУ

Первые инструкторы противотанковых ракетных комплексов Корсар и Стугна для бойцов территориальной обороны закончили подготовку. Об этом сообщает в Facebook Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Подготовка подготовка первой группы инструкторов – операторов ПТРК Корсар и Стугна происходила в Киевской области.

Как отмечается, подготовленные инструкторы уже в ближайшее время передадут теоретические знания и практические навыки личному составу в батальонах территориальной обороны ВСУ.

По информации начальник управления подготовки командования Сил ТрО ВСУ полковника Тараса Швеца, планировалось подготовить около полусотни таких инструкторов.

"Курс подготовки длится около 10 дней. Включает как теоретическую составляющую, так и практическую, во время которой военнослужащие совершенствуют навыки. В настоящее время на курсы привлекали военнослужащих одной из бригад теробороны Киева", – цитирует Швеца АрміяInform.

Первые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фото
  • 1 января 2022 года вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.
  • Основой добровольческих формирований станут те, кто служил в рядах ВСУ или в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Отказывать будут тем, у кого есть более двух судимостей или срок за тяжкое/особо тяжкое преступление.
  • Командующий Силами теробороны сообщил, что костяк теробороны уже сформирован, силы на 100% укомплектованы вооружением. 
  • Добровольцами Сил теробороны могут стать граждане, которые проживают в общине, в том числе пожилые люди и ветераны-инвалиды. Массовое обучение начнется в марте.

Читайте также: Важно сохранять спокойствие. Украина в сильной позиции: армия готова, Запад помогает – МИД

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: тероборона, война
Еще по теме
Популярные фото
США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видео
США передали Украине многоцелевые гранатометы SMAW-D – фото, видео
ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото
ВСУ раньше срока начали подготовку тактической авиации: фото
"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины
"Спасибо, друзья". В Киеве прошла акция благодарности странам Запада за поддержку Украины
Материалы по теме
Резников: Как раньше – не будет, все должны быть готовы защищать Украину
Политика Резников: Как раньше – не будет, все должны быть готовы защищать Украину
Тероборона. Численность, контракты, нарезное оружие дома: что планирует Кривонос
Политика Тероборона. Численность, контракты, нарезное оружие дома: что планирует Кривонос
Популярное
фото/видео
Первые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фото
Первые инструкторы ПТРК Корсар и Стугна для теробороны закончили подготовку: видео, фото
Воздушный мост 7800 км. Армия США показала подготовку оружия для ВСУ – видео, фото
Воздушный мост 7800 км. Армия США показала подготовку оружия для ВСУ – видео, фото 11.02.22, 15:53
В Карпатах на дорогу сошло две лавины – видео
В Карпатах на дорогу сошло две лавины – видео 11.02.22, 15:43
Вора в законе Нукри Гальского выдворили из Украины. Он был под санкциями СНБО – видео
Вора в законе Нукри Гальского выдворили из Украины. Он был под санкциями СНБО – видео 11.02.22, 11:44
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 