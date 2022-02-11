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Добровольцами теробороны могут быть граждане старше 60 лет – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 15:13
Добровольцами теробороны могут быть граждане старше 60 лет – Залужный - Фото
Валерий Залужный (Фото: Глеб Гаранич/ЕРА)

Добровольцами Сил территориальной обороны могут стать граждане, которые проживают в общине, в том числе пожилые люди и ветераны-инвалиды. Об этом на Конгрессе местных и региональных властей в Харькове заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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"Членом добровольческого формирования могут быть граждане старше 60 лет, а также родители многодетных семей, люди с инвалидностью, получившие ранение в ходе боевых действий", – подчеркнул он.

По словам Залужного, каждый доброволец будет принят в тероборону после прохождения проверки, которую максимально упростили.

Главнокомандующий попросил местные власти "проводить агитационную работу на региональном уровне по привлечению граждан" в Силы теробороны.

Залужный добавил, что главная идея – возможность украинцев "в добровольном порядке приобщаться к теробороне внутри общин". По его словам, так реализуют принцип массовости теробороны.

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  • 1 января 2022 года вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.
  • Основой добровольческих формирований станут те, кто служил в рядах ВСУ или в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Отказывать будут тем, у кого есть более двух судимостей или срок за тяжкое/особо тяжкое преступление.
  • Командующий Силами теробороны сообщил, что костяк теробороны уже сформирован, силы на 100% укомплектованы вооружением. 

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Яна Катасонова
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ВСУ Валерий Залужный добровольцы тероборона
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