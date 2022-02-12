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Важно сохранять спокойствие. Украина в сильной позиции: армия готова, Запад помогает – МИД

Цей матеріал також доступний українською
12.02.2022, 10:47
Важно сохранять спокойствие. Украина в сильной позиции: армия готова, Запад помогает – МИД - Фото
Флаг Украины (Фото: ОП)

Учитывая продолжающуюся эскалацию на украинско-российской границе и возможность нового вторжения России, критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться, избегать действий, сеющих панику. Говорится в заявлении Министерства иностранных дел, предоставленном LIGA.net.

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"С самого начала эскалации со стороны России руководство Украины, украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась стойкой и готовой к разным сценариям развития событий, а какие-либо агрессивные намерения по отношению к нашему государству не воплотились в жизнь", – заявили в МІД.

Как отмечается в заявлении, вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны его участники провели тщательный анализ текущей ситуации безопасности и дальнейших действий Украины.

"Благодаря решениям президента, парламента и правительства, принятым в последнее время, а также помощи партнеров, Украина дополнительно укрепила способности защитить безопасность государства и украинских граждан", – заявили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что комплексный пакет сдерживания России стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас Украина имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и предоставлению макрофинансов.

"В настоящее время критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику", – заявили в МИД.

Вооруженные Силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, оперативно получает необходимую информацию, которая позволяет предпринимать своевременные действия.

"Мы продолжаем работать для снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров в целях удержания России в русле дипломатического диалога", – говорится в заявлении МИД.

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Наталия Медведева, Владислав Сердюк
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