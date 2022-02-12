Важно сохранять спокойствие. Украина в сильной позиции: армия готова, Запад помогает – МИД
Учитывая продолжающуюся эскалацию на украинско-российской границе и возможность нового вторжения России, критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться, избегать действий, сеющих панику. Говорится в заявлении Министерства иностранных дел, предоставленном LIGA.net.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"С самого начала эскалации со стороны России руководство Украины, украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась стойкой и готовой к разным сценариям развития событий, а какие-либо агрессивные намерения по отношению к нашему государству не воплотились в жизнь", – заявили в МІД.
Как отмечается в заявлении, вчера на заседании Совета национальной безопасности и обороны его участники провели тщательный анализ текущей ситуации безопасности и дальнейших действий Украины.
"Благодаря решениям президента, парламента и правительства, принятым в последнее время, а также помощи партнеров, Украина дополнительно укрепила способности защитить безопасность государства и украинских граждан", – заявили в МИД.
В министерстве подчеркнули, что комплексный пакет сдерживания России стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас Украина имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и предоставлению макрофинансов.
"В настоящее время критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику", – заявили в МИД.
Вооруженные Силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.
Украинская дипломатия круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, оперативно получает необходимую информацию, которая позволяет предпринимать своевременные действия.
"Мы продолжаем работать для снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров в целях удержания России в русле дипломатического диалога", – говорится в заявлении МИД.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- По словам президента Зеленского, в войсках России вокруг Украины "ничего нового – психологическое давление".
Читайте также: США призвали американцев покинуть Украину в ближайшие 24-48 часов
Комментарии