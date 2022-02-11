Массовое обучение теробороны военному делу начнется в марте – Залужный
В марте, если будут вовремя созданы фонды и набран личный состав, начнется массовое еженедельное обучение военному делу резервистов и военнообязанных Сил территориальной обороны. Об этом на Конгрессе местных и региональных властей в Харькове доложил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
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По его словам, этот процесс будет происходить "с привлечением граждан по административно-территориальному принципу".
По словам Залужного, в ближайшее время заработает система подготовки резервистов "с помощью платформы дистанционного обучения и информирования, а также интернет-ресурсов".
Процесс кризисного планирования применения сил ТрО, по словам военачальника, должен быть завершен до конца марта: "В ходе этого планирования выясним, где нам нужны добровольческие формирования, в каком количестве и качестве".
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После этого, добавил генерал-лейтенант, планируется доукомплектование подразделений ТрО современными автомобилями, грузовиками, беспилотниками, минометами, переносными зенитно-ракетными и противотанковыми ракетными комплексами – "там, где будут готовы соответствующие фонды".
Основное внимание при комплектации будет уделено тем подразделениям, которые находятся "в 13 областях особенной опасности".
- С 1 января 2022 года вступил в силу закон об основах нацсопротивления, позволяющий в случае необходимости привлечь ТрО для защиты страны. Детальнее читайте в разборе: "Война станет делом каждого".
- Основой добровольческих формирований станут те, кто служил в рядах ВСУ или в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Отказывать будут тем, у кого есть более двух судимостей или срок за тяжкое/особо тяжкое преступление.
- Первым указом президента в 2022-м стало назначение командующего ТрО: это боевой генерал Юрий Галушкин.
- В конце января министр обороны Резников заявил, что не видит необходимости в объявлении мобилизации при нынешнем уровне угрозы со стороны России. Он также сообщил, что МО намерено реформировать военкоматы, чтобы они работали аналогично ЦПАУ.
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