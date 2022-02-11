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Массовое обучение теробороны военному делу начнется в марте – Залужный

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 14:21
Массовое обучение теробороны военному делу начнется в марте – Залужный - Фото
Валерий Залужный (Скриншот из видеозаписи)

В марте, если будут вовремя созданы фонды и набран личный состав, начнется массовое еженедельное обучение военному делу резервистов и военнообязанных Сил территориальной обороны. Об этом на Конгрессе местных и региональных властей в Харькове доложил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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По его словам, этот процесс будет происходить "с привлечением граждан по административно-территориальному принципу".

По словам Залужного, в ближайшее время заработает система подготовки резервистов "с помощью платформы дистанционного обучения и информирования, а также интернет-ресурсов".

Процесс кризисного планирования применения сил ТрО, по словам военачальника, должен быть завершен до конца марта: "В ходе этого планирования выясним, где нам нужны добровольческие формирования, в каком количестве и качестве".

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После этого, добавил генерал-лейтенант, планируется доукомплектование подразделений ТрО современными автомобилями, грузовиками, беспилотниками, минометами, переносными зенитно-ракетными и противотанковыми ракетными комплексами – "там, где будут готовы соответствующие фонды".

Основное внимание при комплектации будет уделено тем подразделениям, которые находятся "в 13 областях особенной опасности".

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Евгений Пилипенко
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война оружие учения угроза вооружение Валерий Залужный территориальная оборона тероборона ТрО
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