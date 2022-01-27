"Будем учить добровольцев стрелять из Stinger и Javelin". Рада приняла нужные правки
Верховная Рада изменила закон о национальном сопротивлении. Правки позволят добровольцам территориальных общин использовать "более серьезное" оружие, написал в Facebook нардеп фракции Голос Роман Костенко, один из инициаторов изменений.
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По его словам, законопроект дает возможность добровольцам использовать не только стрелковое или личное охотничье оружие, но и другое, "намного более серьезное".
Обеспечивать таким оружием будут по решению Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
"Теперь учим добровольцев стрелять из Javelin, NLAW и Stinger (западное ракетное оружие, поставляемые в Украину. – Ред.), когда получим их", – написал Костенко.
За законопроект об изменениях проголосовали 266 нардепов. Показать голосование по фракциям не удалось. Спикер парламента Руслан Стефанчук объяснил, что "зависла система". После этого в Раде объявили технический перерыв.
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