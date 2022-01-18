25 бригад и более 130 000 человек: Украина ускорила формирование подразделений теробороны

Министерство обороны ускорило процесс формирования подразделений сил территориальной обороны: постоянная численность в мирное время – 10 000 военнослужащих, в особый период – более 130 000 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"В каждом батальоне формируется скелет из военнослужащих ВСУ. Их задача – командование, обучение и согласование гражданских лиц, которые заключат контракт и будут защищать территорию, где проживают", – заявил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, поэтапно в каждый батальон наберут до 600 человек, за резервистами закрепят оружие, его выдадут во время учений или "возникновения определенных ситуаций".

В Минобороны сообщили, что в составе теробороны формируют 25 бригад (один регион – одна бригада), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район).

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Кандидаты должны пройти медосмотр, а лица старше 40 лет – военно-врачебную комиссию.

В Минобороны добавили, что совместно с органами местной власти и самоуправления обеспечат тероборону необходимыми ресурсами.

1 января 2022 года вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.

Первым указом Зеленского в 2022 году стало назначение командующего Сил теробороны ВСУ. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин.

Галушкин заявил, что силы теробороны как минимум на 70% укомплектуют штат к концу февраля 2022 года.

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Александр Матвиенко

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