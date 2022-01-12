10 000 военных и 25 бригад. Силы теробороны будут сформированы на 70% в феврале – Галушкин

В мирное время силы территориальной обороны будут состоять из 10 000 военнослужащих. Ожидается, что как минимум на 70% штат будет укомплектован к концу февраля 2022 года. Об этом сказал командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин в эфире 24-го канала.

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Командование сил теробороны будет дислоцироваться в Киеве, а региональные управления – в Ровно, Днепре, Львове и Одессе.

По словам Галушкина, сейчас формируется 25 бригад теробороны, которые будут дислоцированы в каждой области. Количество батальонов будет зависеть от количества районов в области. В Киеве бригада будет включать в себя 10 батальонов.

Он также подчеркнул, что силы теробороны при необходимости могут быть развернуты по всей территории страны или в определенных регионах без введения военного положения – решение об этом может утвердить верховный главнокомандующий.

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Как передает АрміяInform, ранее Галушкин сообщил, как записаться в резерв. Он отметил, что эти вопросы еще будут дополнительно разъяснены, а Минобороны и ВСУ работают над упрощением этих процедур, потому что "к сожалению, медосмотр придется проходить так или иначе, а это три-четыре дня свободного времени".

Сейчас всем желающим необходимо обращаться в районные и областные территориальные центры комплектования и соцподдержки по месту жительства, где им дадут разъяснения и помогут оформить документы. В дальнейшем, по словам Галушкина, этот процесс будут сопровождать командиры батальонов и бригад.

Пока что процедура выглядит таким образом:

1 января вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.

Первым указом Зеленского в 2022 году стало назначение командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин.

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Оксана Житнюк

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