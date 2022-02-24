В МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фото

Сегодня, 24 февраля, утром на улицах Киева прохожие могли увидеть последствия обстрела Киева в результате нападения России на Украину. Фото опубликовал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

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По словам Геращенко, остатки "беспилотника или крылатой ракеты" находятся в столице на улице Васильковская. На фото можно увидеть, что на ракетах есть номера.

Также остатки предмета, похожего на беспилотник, горели на улице Днепроводской в Оболонском районе столицы.

Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

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