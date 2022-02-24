В МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фото

Сегодня, 24 февраля, утром на улицах Киева прохожие могли увидеть последствия обстрела Киева в результате нападения России на Украину. Фото опубликовал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.
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По словам Геращенко, остатки "беспилотника или крылатой ракеты" находятся в столице на улице Васильковская. На фото можно увидеть, что на ракетах есть номера.
Также остатки предмета, похожего на беспилотник, горели на улице Днепроводской в Оболонском районе столицы.
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