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24.02.2022, 08:03

В МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фото

Цей матеріал також доступний українською
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В МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фото
В МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фото
В МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фотоВ МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фото

Сегодня, 24 февраля, утром на улицах Киева прохожие могли увидеть последствия обстрела Киева в результате нападения России на Украину. Фото опубликовал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

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По словам Геращенко, остатки "беспилотника или крылатой ракеты" находятся в столице на улице Васильковская. На фото можно увидеть, что на ракетах есть номера.

Также остатки предмета, похожего на беспилотник, горели на улице Днепроводской в Оболонском районе столицы.

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Теги: обстрел, агрессия России, война, антон геращенко, обстрел, вторжение, война, антон геращенко, вторжение
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