У Польщі почали підрахунок збитків від дій СРСР під час окупації – МЗС
Інститут військових справ Польщі працює над звітом стосовно втрат держави внаслідок дій Радянського Союзу, повідомляє польська агенція PAP з посиланням на заступника міністра зовнішніх справ Польщі Аркадіуша Мулярчика.
"Це має бути серйозне дослідження, яке покаже як весь аспект окупації, так і демонтаж [заводів] із західних територій, подальшу експлуатацію польської держави, невигідні вугільні контракти. Ми над цим працюємо, і такий звіт буде створений", – сказав він.
Мулярчик зазначив, що звіт про збитки від дій СРСР має бути "надійно задокументованим" так само, як і звіт стосовно втрат Польщі внаслідок нападу Німеччини.
Це необхідно, щоб ніхто не міг оскаржити цей документ, зазначив він.
У агенції зауважили, що Мулярчик обговорюватиме питання компенсації для Польщі під час зустрічі з німецькими парламентаріями.
- 2 травня 2023 року у канцелярії президента Польщі заявили, що держава добиватиметься репарацій від Росії після того, як отримає їх від Німеччини.
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