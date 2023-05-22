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В Польше начали подсчет ущерба от действий СССР во время оккупации – МИД

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 17:41
В Польше начали подсчет ущерба от действий СССР во время оккупации – МИД - Фото
Аркадиуш Мулярчик (Фото: PAP)

Институт военных дел Польши работает над отчетом о потерях государства в результате действий Советского Союза, сообщает польское агентство PAP со ссылкой на заместителя министра иностранных  дел Польши Аркадиуша Мулярчика.

"Это должно быть серьезное исследование, которое покажет как весь аспект оккупации, так и демонтаж [заводов] с западных территорий, дальнейшую эксплуатацию польского государства, невыгодные угольные контракты. Мы над этим работаем и такой отчет будет создан", – сказал он.

Мулярчик отметил, что отчет об ущербе от действий СССР должен быть "надежно задокументирован" так же, как и отчет о потерях Польши в результате нападения Германии.

Это необходимо, чтобы никто не мог оспорить этот документ, отметил он.

В агентстве отметили, что Мулярчик будет обсуждать вопрос компенсации для Польши во время встречи с немецкими парламентариями.

  • 2 мая 2023 года в канцелярии президента Польши заявили, что государство будет добиваться репараций от России после того, как получит их от Германии.

Читайте также: Репарации. В Гааге создадут реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией

Артём Джерипа
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Вторая мировая войнапольшаоккупациярепарации
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