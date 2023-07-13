У Росії пишаються новим кораблем для обстрілів України. ЗСУ: Він двічі не пройшов випробовування

Російські прокремлівські ресурси повідомили, що збираються завдавати ударів по Україні з новозбудованого малого ракетного корабля "Циклон". Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що цей корабель двічі не пройшов необхідні випробовування.

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Російські пропагандисти стверджують, що "Циклон" має на борту установки для пуску восьми крилатих ракет типу "Калібр".

РосЗМІ пишуть, що "Циклон" нібито "став першим за останні 25 років військовим кораблем, що пройшов на Керченському суднобудівному заводі повний цикл будівництва, включно з комплексом випробувань".

Водночас Плетенчук заявляє, що Росія намагалася провести випробовування у 2021 та у 2022 роках, проте безуспішно.

"Але вони ставлять його в стрій. Тому що їм потрібна картинка, що вони щось запустили, щось відродили, поповнили свій флот. Проте корабель, основним завданням якого є запуск крилатих ракет, жодного пуску крилатих ракет не здійснив", – розповів він.

У квітні пропагандисти заявляли, що планують списати єдиний ракетний крейсер та флагман Північного флоту "Петр Великий".

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