RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Росії пишаються новим кораблем для обстрілів України. ЗСУ: Він двічі не пройшов випробовування

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 07:36
У Росії пишаються новим кораблем для обстрілів України. ЗСУ: Він двічі не пройшов випробовування - Фото
Малий ракетний корабель 'Циклон' (Фото: ресурс пропагандистів)

Російські прокремлівські ресурси повідомили, що збираються завдавати ударів по Україні з новозбудованого малого ракетного корабля "Циклон". Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що цей корабель двічі не пройшов необхідні випробовування.

Російські пропагандисти стверджують, що "Циклон" має на борту установки для пуску восьми крилатих ракет типу "Калібр".

РосЗМІ пишуть, що "Циклон" нібито "став першим за останні 25 років військовим кораблем, що пройшов на Керченському суднобудівному заводі повний цикл будівництва, включно з комплексом випробувань".

Водночас Плетенчук заявляє, що Росія намагалася провести випробовування у 2021 та у 2022 роках, проте безуспішно.

"Але вони ставлять його в стрій. Тому що їм потрібна картинка, що вони щось запустили, щось відродили, поповнили свій флот. Проте корабель, основним завданням якого є запуск крилатих ракет, жодного пуску крилатих ракет не здійснив", – розповів він.

  • У квітні пропагандисти заявляли, що планують списати єдиний ракетний крейсер та флагман Північного флоту "Петр Великий".

Читайте також: День потоплення крейсера "Москва" став професійним святом ОПК: указ Зеленського

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакорабельциклонракетакалібрдмитро плетенчук
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 