В России гордятся новым кораблем для обстрелов Украины. ВСУ: Он дважды не прошел испытания

Российские прокремлевские ресурсы сообщили, что собираются наносить удары по Украине с нового малого ракетного корабля "Циклон". Спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявил, что этот корабль дважды не прошел необходимые испытания.

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Российские пропагандисты утверждают, что у "Циклона" есть на борту установки для пуска восьми крылатых ракет типа "Калибр".

РосСМИ пишут, что "Циклон" якобы "стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на Керченском судостроительном заводе полный цикл строительства, включая комплекс испытаний".

В то же время Плетенчук заявляет, что Россия пыталась провести испытания в 2021 и 2022 годах, но безуспешно.

"Но они ставят его в строй. Потому что им нужна картинка, что они что-то запустили, что-то возродили, пополнили свой флот. Однако корабль, основная задача которого – запуск крылатых ракет, ни одного пуска крылатых ракет не осуществил", – рассказал он.

В апреле пропагандисты заявляли, что планируют списать единственный ракетный крейсер и флагман Северного флота "Петр Великий".

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