В РФ могут списать единственный ракетный крейсер и флагман Северного флота – росСМИ

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" может быть выведен из состава Военно-морского флота РФ. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

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По словам собеседника, этот вопрос "сейчас прорабатывается".

"Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК "Адмирал Нахимов" показал, что это очень затратно", – сказал он.

По информации ТАСС, часть экипажа "Петра Великого" уже перешла на борт проходящего модернизацию "Адмирала Нахимова", который планируют передать флоту в 2024 году.

В то же время другие российские пропагандистские СМИ эту информацию пытаются всячески опровергнуть.

СПРАВКА. "Петр Великий" – флагман Северного флота РФ, единственный боевой надводный атомоход в ВМФ РФ. Он оснащен ядерной энергетической установкой и управляемым ракетным вооружением.

10 апреля 2023 года росСМИ сообщали, что из-за западных санкций российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые отправила свой самолет на ремонт в Иран.

Министр обороны Резников заявил, что ВСУ готовят для ВМС РФ "сюрпризы".

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Мілана Головань

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