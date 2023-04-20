В РФ могут списать единственный ракетный крейсер и флагман Северного флота – росСМИ
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" может быть выведен из состава Военно-морского флота РФ. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.
По словам собеседника, этот вопрос "сейчас прорабатывается".
"Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК "Адмирал Нахимов" показал, что это очень затратно", – сказал он.
По информации ТАСС, часть экипажа "Петра Великого" уже перешла на борт проходящего модернизацию "Адмирала Нахимова", который планируют передать флоту в 2024 году.
В то же время другие российские пропагандистские СМИ эту информацию пытаются всячески опровергнуть.
- 10 апреля 2023 года росСМИ сообщали, что из-за западных санкций российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые отправила свой самолет на ремонт в Иран.
- Министр обороны Резников заявил, что ВСУ готовят для ВМС РФ "сюрпризы".
Читайте также: День утопления крейсера "Москва" стал профессиональным праздником ОПК: указ Зеленского
Комментарии