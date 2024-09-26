У Сумах біля мосту впала російська авіабомба ФАБ-500, але не розірвалася – фото
У центрі Сум впала і не розірвалася російська авіабомба ФАБ-500 з універсальним модулем планування і корекції. Сталося це 26 вересня під час чергової ворожої атаки, повідомили у пресслужбі Нацполіції регіону.
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Росіяни обстріляли місто ФАБами. Одна авіабомба впала біля автомобільного моста Івана Харитоненка через річку Псел і не здетонувала. Через це тимчасово був перекритий рух автомобілів та пішоходів у напрямку вулиць Героїв Крут-Троїцька. На місце виїхали вибухотехніки та інші необхідні служби, повідомили в Сумській військовій адміністрації.
Авіабомбу знешкодили та за допомогою важкої техніки вилучили й доставили у безпечне місце для знищення. Рух мостом відновили о 08:00.
ДОВІДКА. Авіабомба ФАБ-500 була розроблена у СРСР у 1954 році, її вага 500 кг. Корпус бомби виготовляється з чавуну, а заповнений 201 кг тротилу. ФАБ-500 вражає ціль вибухом, осколками корпусу та ударною хвилею. Її радіус ураження близько 250 метрів. ФАБ-500 здатна знищити штаби, склади, а також бетонні та залізобетонні об'єкти.
- 26 вересня Росія запустила по Україні 78 БпЛА та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69. Силам ППО вдалося збити 66 дронів.
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