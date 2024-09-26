В Сумах возле моста упала российская авиабомба ФАБ-500, но не разорвалась – фото
В центре Сум упала и не разорвалась российская авиабомба ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Произошло это 26 сентября во время очередной вражеской атаки, сообщили в пресс-службе Нацполиции региона.
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Россияне обстреляли город ФАБами. Одна авиабомба упала у автомобильного моста Ивана Харитоненко через реку Псел и не сдетонировала. Поэтому временно было перекрыто движение автомобилей и пешеходов в направлении улиц Героев Крут-Троицкая. На место выехали взрывотехники и другие необходимые службы, сообщили в Сумской военной администрации.
Авиабомбу обезвредили и с помощью тяжелой техники изъяли и доставили в безопасное место для уничтожения. Движение по мосту возобновили в 08:00.
СПРАВКА. Авиабомба ФАБ-500 была разработана в СССР в 1954 году, ее вес 500 кг. Корпус бомбы производится из чугуна, а заполнен 201 кг тротила. ФАБ-500 поражает цель взрывом, осколками корпуса и ударной волной. Ее радиус поражения около 250 метров. ФАБ-500 способна уничтожить штабы, склады, а также бетонные и железобетонные объекты.
- 26 сентября Россия запустила по Украине 78 БпЛА и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69. Силам ПВО удалось сбить 66 дронов.
- В частности, взрывы раздавались и в Киеве. В одном из районов обломки дрона повредили более 20 автомобилей, произошло возгорание в жилом доме из-за разгерметизации газовой трубы.
- Кроме этого, враг четвертую ночь подряд атаковал Запорожье КАБами. Повреждены частные дома, пострадали восемь человек.