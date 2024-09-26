В Сумах возле моста упала российская авиабомба ФАБ-500, но не разорвалась – фото

Взрывотехники уже обезвредили бомбу и доставили ее в безопасное место для уничтожения

Обезвреживание ФАБ в Сумах (Фото: Нацполиция)

В центре Сум упала и не разорвалась российская авиабомба ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Произошло это 26 сентября во время очередной вражеской атаки, сообщили в пресс-службе Нацполиции региона.

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Россияне обстреляли город ФАБами. Одна авиабомба упала у автомобильного моста Ивана Харитоненко через реку Псел и не сдетонировала. Поэтому временно было перекрыто движение автомобилей и пешеходов в направлении улиц Героев Крут-Троицкая. На место выехали взрывотехники и другие необходимые службы, сообщили в Сумской военной администрации.

Авиабомбу обезвредили и с помощью тяжелой техники изъяли и доставили в безопасное место для уничтожения. Движение по мосту возобновили в 08:00.

СПРАВКА. Авиабомба ФАБ-500 была разработана в СССР в 1954 году, ее вес 500 кг. Корпус бомбы производится из чугуна, а заполнен 201 кг тротила. ФАБ-500 поражает цель взрывом, осколками корпуса и ударной волной. Ее радиус поражения около 250 метров. ФАБ-500 способна уничтожить штабы, склады, а также бетонные и железобетонные объекты.