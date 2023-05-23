У Туреччині випробували мініракету з лазерним наведенням для запуску з легких БПЛА – відео
У Туреччині випробували міні-ракету компанії з лазерним наведенням для запуску із квадрокоптера. Про це повідомляє Anadolu з посиланням на пресслужбу компанії-розробника.
Мініракета з лазерним наведенням Mete, розроблена компанією Roketsan, пройшла успішні випробування у Туреччині. Ракету випустили з безпілотника-квадрокоптера Gök Alp оборонної компанії PAVO Group.
Як повідомляється, дрон Gök Alp спроєктований як мінімально вразливий в умовах реальних бойових дій, а мініракета Mete запускатиметься з використанням установки калібру 40-мм нового покоління.
Установка може бути вбудована в турель міні-БПЛА, наземних чи морських дронів або звичайних транспортних засобів.
Раніше компанія публікувала відео, де показала концепцію своєї розробки.
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