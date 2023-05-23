У Туреччині випробували мініракету з лазерним наведенням для запуску з легких БПЛА – відео

У Туреччині випробували міні-ракету компанії з лазерним наведенням для запуску із квадрокоптера. Про це повідомляє Anadolu з посиланням на пресслужбу компанії-розробника.

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Мініракета з лазерним наведенням Mete, розроблена компанією Roketsan, пройшла успішні випробування у Туреччині. Ракету випустили з безпілотника-квадрокоптера Gök Alp оборонної компанії PAVO Group.

Як повідомляється, дрон Gök Alp спроєктований як мінімально вразливий в умовах реальних бойових дій, а мініракета Mete запускатиметься з використанням установки калібру 40-мм нового покоління.

Установка може бути вбудована в турель міні-БПЛА, наземних чи морських дронів або звичайних транспортних засобів.

Раніше компанія публікувала відео, де показала концепцію своєї розробки.

28 березня 2023 року турецька компанія Baykar показала нове покоління ударнорозвідувального безпілотника для використання на флоті, який отримав назву Bayraktar TB3: він відрізняється від попередників крилами для компактного розміщення на палубах кораблів і великими габаритами.

10 квітня Туреччина прийняла на озброєння перший у світі спеціалізований корабель-носій бойових дронів.

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