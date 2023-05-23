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У Туреччині випробували мініракету з лазерним наведенням для запуску з легких БПЛА – відео

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 20:11
У Туреччині випробували мініракету з лазерним наведенням для запуску з легких БПЛА – відео - Фото
Фото - скриншот з відео

У Туреччині випробували міні-ракету компанії з лазерним наведенням для запуску із квадрокоптера. Про це повідомляє Anadolu з посиланням на пресслужбу компанії-розробника.

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Мініракета з лазерним наведенням Mete, розроблена компанією Roketsan, пройшла успішні випробування у Туреччині. Ракету випустили з безпілотника-квадрокоптера Gök Alp оборонної компанії PAVO Group.

Як повідомляється, дрон Gök Alp спроєктований як мінімально вразливий в умовах реальних бойових дій, а мініракета Mete запускатиметься з використанням установки калібру 40-мм нового покоління.

Установка може бути вбудована в турель міні-БПЛА, наземних чи морських дронів або звичайних транспортних засобів.

Дрон Gök Alp (Фото – сайт компании-производителя)

Раніше компанія публікувала відео, де показала концепцію своєї розробки.

  • 28 березня 2023 року турецька компанія Baykar показала нове покоління ударнорозвідувального безпілотника для використання на флоті, який отримав назву Bayraktar TB3: він відрізняється від попередників крилами для компактного розміщення на палубах кораблів і великими габаритами.
  • 10 квітня Туреччина прийняла на озброєння перший у світі спеціалізований корабель-носій бойових дронів.

Дивіться також: Туреччина показала відео дебютного пуску крилатої ракети з безпілотного катера

Сергій Бережний
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