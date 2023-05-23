В Турции испытали мини-ракету с лазерным наведением для запуска с легких БПЛА – видео

В Турции испытали мини-ракету компании с лазерным наведением для запуска с квадрокоптера. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика.

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Мини-ракета с лазерным наведением Mete, разработанная компанией Roketsan, прошла успешные испытания в Турции. Ракета была выпущена с беспилотника-квадрокоптера Gök Alp оборонной компании PAVO Group.

Как сообщается, дрон Gök Alp спроектирован как минимально уязвимый в условиях реальных боевых действий, а мини-ракета Mete запускаться с использованием установки калибра 40-мм нового поколения.

Установка может быть встроена в турель мини-БПЛА, наземных или морских дронов или обычных транспортных средств.

Ранее компания публиковала видео, в котором показала концепцию своей разработки.

28 марта 2023 года турецкая компания Baykar показала новое поколение ударно-разведывательного беспилотника для использования на флоте, который получил название Bayraktar TB3: он отличается от предшественников складывающимися крыльями для компактного размещения на палубах кораблей и большими габаритами.

10 апреля Турция приняла на вооружение первый в мире специализированный корабль-носитель боевых дронов.

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