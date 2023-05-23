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В Турции испытали мини-ракету с лазерным наведением для запуска с легких БПЛА – видео

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 20:11
В Турции испытали мини-ракету с лазерным наведением для запуска с легких БПЛА – видео - Фото
Фото - скриншот из видео

В Турции испытали мини-ракету компании с лазерным наведением для запуска с квадрокоптера. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика.

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Мини-ракета с лазерным наведением Mete, разработанная компанией Roketsan, прошла успешные испытания в Турции. Ракета была выпущена с беспилотника-квадрокоптера Gök Alp оборонной компании PAVO Group.

Как сообщается, дрон Gök Alp спроектирован как минимально уязвимый в условиях реальных боевых действий, а мини-ракета Mete запускаться с использованием установки калибра 40-мм нового поколения. 

Установка может быть встроена в турель мини-БПЛА, наземных или морских дронов или обычных транспортных средств. 

Дрон Gök Alp (Фото – сайт компании-производителя)

Ранее компания публиковала видео, в котором показала концепцию своей разработки.

  • 28 марта 2023 года турецкая компания Baykar показала новое поколение ударно-разведывательного беспилотника для использования на флоте, который получил название Bayraktar TB3: он отличается от предшественников складывающимися крыльями для компактного размещения на палубах кораблей и большими габаритами.
  • 10 апреля Турция приняла на вооружение первый в мире специализированный корабль-носитель боевых дронов.

Смотрите также: Турция показала видео дебютного пуска крылатой ракеты с беспилотного катера

Сергей Бережной
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