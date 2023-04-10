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Турция поставит на вооружение уникальный десантный корабль с боевыми дронами – фото

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 00:05
Турция поставит на вооружение уникальный десантный корабль с боевыми дронами – фото - Фото
Фото - @RTEdijital, Twitter

Турция поставит на вооружение страны первый в мире корабль, предназначенный для размещения боевых дронов. Об этом сообщает цифровой офис президента Турции Реджепа Эрдогана.

10 апреля корабль TCG Anadolu будет включен в состав Вооруженных сил Турции. В церемонии примет участие Эрдоган.

На палубе TCG Anadolu может быть размещено 10 вертолетов и 11 ударных беспилотников. Вместимость ангара – 19 вертолетов и 30 БПЛА.

СПРАВКА. TCG Anadolu (L-400) — универсальный десантный корабль Военно-морских сил Турции, который может быть сконфигурирован как легкий авианосец. Его начали строить в апреле 2016 года, спуск на воду состоялся в мае 2019 года. Корабль предназначен для дальнего плавания, ведения боевых действий на большом удалении от баз, операций по оказанию гуманитарной помощи. Ожидается, что корабль будет вооружен беспилотниками Bayraktar TB3.

Турция поставит на вооружение уникальный десантный корабль с боевыми дронами – фото
  • 28 марта турецкая компания Baykar показала новое поколение ударно-разведывательного беспилотника для использования на флоте, который получил название Bayraktar TB3: он отличается от предшественников складывающимися крыльями для компактного размещения на палубах кораблей и большими габаритами.

Смотрите также: Турция показала видео дебютного пуска крылатой ракеты с беспилотного катера

Оксана Житнюк
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флот дрон БПЛА Турция беспилотник корабль TCG Anadolu
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