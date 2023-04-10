Турция поставит на вооружение уникальный десантный корабль с боевыми дронами – фото
10.04.2023, 00:05
Фото - @RTEdijital, Twitter
Турция поставит на вооружение страны первый в мире корабль, предназначенный для размещения боевых дронов. Об этом сообщает цифровой офис президента Турции Реджепа Эрдогана.
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10 апреля корабль TCG Anadolu будет включен в состав Вооруженных сил Турции. В церемонии примет участие Эрдоган.
На палубе TCG Anadolu может быть размещено 10 вертолетов и 11 ударных беспилотников. Вместимость ангара – 19 вертолетов и 30 БПЛА.
СПРАВКА. TCG Anadolu (L-400) — универсальный десантный корабль Военно-морских сил Турции, который может быть сконфигурирован как легкий авианосец. Его начали строить в апреле 2016 года, спуск на воду состоялся в мае 2019 года. Корабль предназначен для дальнего плавания, ведения боевых действий на большом удалении от баз, операций по оказанию гуманитарной помощи. Ожидается, что корабль будет вооружен беспилотниками Bayraktar TB3.
- 28 марта турецкая компания Baykar показала новое поколение ударно-разведывательного беспилотника для использования на флоте, который получил название Bayraktar TB3: он отличается от предшественников складывающимися крыльями для компактного размещения на палубах кораблей и большими габаритами.
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