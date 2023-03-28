Турция показала видео дебютного пуска крылатой ракеты с беспилотного катера
28.03.2023, 23:26
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В Турции впервые запустили с беспилотного катера MARLIN SİDA крылатую ракету. Видео опубликовал глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
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"Мы продолжаем добавлять новые возможности нашим беспилотным морским транспортным средствам. При стрельбе твердотопливной крылатой ракетой RAVEN от MARLIN впервые были запущены управляемые боеприпасы с SİDA", – написал Демир.
Он также заявил, что Турция "полна решимости" выйти на новый уровень в этой области.
İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 28, 2023
MARLİN’den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA’dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti.
Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız! @aselsan@sefineofficial @SageTubitak pic.twitter.com/mqDaMW5ETC
СПРАВКА. MARLIN SİDA – единственный в мире беспилотный военный катер с возможностью радиоэлектронной борьбы. О его разработке глава управления оборонной промышленности Турции сообщил в сентябре 2022-го. MARLIN планируется использовать в военных целях как у побережья, так и в открытом море.
- Сегодня турецкая компания Baykar показала новое поколение ударно-разведывательного беспилотника для использования на флоте, который получил название Bayraktar TB3: он отличается от предшественников складывающимися крыльями для компактного размещения на палубах кораблей и большими габаритами.
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