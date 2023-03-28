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Турция показала видео дебютного пуска крылатой ракеты с беспилотного катера

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 23:26
Турция показала видео дебютного пуска крылатой ракеты с беспилотного катера - Фото
Скриншот

В Турции впервые запустили с беспилотного катера MARLIN SİDA крылатую ракету. Видео опубликовал глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.


"Мы продолжаем добавлять новые возможности нашим беспилотным морским транспортным средствам. При стрельбе твердотопливной крылатой ракетой RAVEN от MARLIN впервые были запущены управляемые боеприпасы с SİDA", – написал Демир.

Он также заявил, что Турция "полна решимости" выйти на новый уровень в этой области.

СПРАВКА. MARLIN SİDA – единственный в мире беспилотный военный катер с возможностью радиоэлектронной борьбы. О его разработке глава управления оборонной промышленности Турции сообщил в сентябре 2022-го. MARLIN планируется использовать в военных целях как у побережья, так и в открытом море.
  • Сегодня турецкая компания Baykar показала новое поколение ударно-разведывательного беспилотника для использования на флоте, который получил название Bayraktar TB3: он отличается от предшественников складывающимися крыльями для компактного размещения на палубах кораблей и большими габаритами.
Оксана Житнюк
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