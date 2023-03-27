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Турция показала новый Bayraktar TB3, Эрдоган пришел посмотреть на мощный Kizilelma – фото

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 11:00
Турция показала новый Bayraktar TB3, Эрдоган пришел посмотреть на мощный Kizilelma – фото - Фото
Фото: twitter.com/Selcuk

Турецкая авиастроительная компания Baykar показала новое поколение ударно-разведывательного беспилотника для использования на флоте, который получил название Bayraktar TB3: он отличается от предшественников складывающимися крыльями для компактного размещения на палубах кораблей и большими габаритами. Фото показаны в Twitter Сельчука Байрактара, совладельца компании и зятя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

TB3 с двигателем отечественного производства PD-170, по информации разработчиков, сможет поднимать до 280 кг полезной нагрузки и находиться в полете до 50 часов.

Bayraktar TB2, активно применяющийся Украиной в освободительной войне против российских оккупантов, значительно компактнее ТВ3 и берет на борт до 150 кг полезной/боевой нагрузки, а также имеет почти вдвое меньшую продолжительность полета.

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Как написал Байрактар, до первого тест-полета остаются "считаные дни".

Также на заводе побывал сам Эрдоган, которому показали стратегический ударный дрон Bayraktar Kizilelma в темном исполнении.

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Євген Пилипенко
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