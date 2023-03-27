Турция показала новый Bayraktar TB3, Эрдоган пришел посмотреть на мощный Kizilelma – фото

Турецкая авиастроительная компания Baykar показала новое поколение ударно-разведывательного беспилотника для использования на флоте, который получил название Bayraktar TB3: он отличается от предшественников складывающимися крыльями для компактного размещения на палубах кораблей и большими габаритами. Фото показаны в Twitter Сельчука Байрактара, совладельца компании и зятя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

TB3 с двигателем отечественного производства PD-170, по информации разработчиков, сможет поднимать до 280 кг полезной нагрузки и находиться в полете до 50 часов.

Bayraktar TB2, активно применяющийся Украиной в освободительной войне против российских оккупантов, значительно компактнее ТВ3 и берет на борт до 150 кг полезной/боевой нагрузки, а также имеет почти вдвое меньшую продолжительность полета.

Как написал Байрактар, до первого тест-полета остаются "считаные дни".

Также на заводе побывал сам Эрдоган, которому показали стратегический ударный дрон Bayraktar Kizilelma в темном исполнении.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.