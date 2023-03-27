Турция показала новый Bayraktar TB3, Эрдоган пришел посмотреть на мощный Kizilelma – фото
Турецкая авиастроительная компания Baykar показала новое поколение ударно-разведывательного беспилотника для использования на флоте, который получил название Bayraktar TB3: он отличается от предшественников складывающимися крыльями для компактного размещения на палубах кораблей и большими габаритами. Фото показаны в Twitter Сельчука Байрактара, совладельца компании и зятя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
TB3 с двигателем отечественного производства PD-170, по информации разработчиков, сможет поднимать до 280 кг полезной нагрузки и находиться в полете до 50 часов.
Bayraktar TB2, активно применяющийся Украиной в освободительной войне против российских оккупантов, значительно компактнее ТВ3 и берет на борт до 150 кг полезной/боевой нагрузки, а также имеет почти вдвое меньшую продолжительность полета.
Как написал Байрактар, до первого тест-полета остаются "считаные дни".
Также на заводе побывал сам Эрдоган, которому показали стратегический ударный дрон Bayraktar Kizilelma в темном исполнении.
- Осенью 2022 года в Defence Express предположили, что на макете запланированного к созданию украинского научно-производственного центра Baykar видно "разработку нового БПЛА, скорее всего, будущего Bayraktar TB4".
- Baykar подтвердили планы совместного с Украиной производства Kızılelma и Bayraktar TB2 на заводе, который должен быть построен на территории Киевской области.
- В марте 2023 года выяснилось, что турецкая компания помогала Ирану с производством дронов и попала под санкции США.
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