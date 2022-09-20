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Дрон-истребитель Bayraktar Kizilelma испытали в сборке с украинским двигателем – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 09:27
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19 сентября турецкая оборонная компания Baykar Makina сообщила об успешном прохождении первого теста на моторную интеграцию своего реактивного беспилотного истребителя Bayraktar Kizilelma.

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Этот сверхзвуковой малозаметный дрон оснащается произведенным на Мотор Сич турбореактивным двигателем АІ-25ТЛТ.

Взлетать и садиться БПЛА будет на палубу строящегося универсального десантного корабля TCG Anadolu (L-400) бескатапультным способом и с помощью улавливающих тросов и крюков. Ожидается, что первый полет состоится в 2023 году.

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По расчетам, максимальная скорость дрона будет составлять 900 км/ч, крейсерская – 740 км/ч, боевой радиус – 930 км, рабочая высота – 10 668 м, потолок – 12 000 м. В воздухе без дозаправки сможет находиться около пяти часов.

Грузоподъемность беспилотника – 1500 кг, его максимальный взлетный вес – 6000 кг.

Євген Пилипенко
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Bayraktar дрон БПЛА Турция ударный дрон беспилотник истребитель Kizilelma АІ-25ТЛТ
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