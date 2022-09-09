Зеленский встретился с Байрактаром. Согласовали детали строительства завода беспилотников

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании Baykar Халуком Байрактаром, на которой обсудили сотрудничество по усилению обороноспособности украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, Зеленский и Байрактар обсудили детали строительства завода беспилотников Baykar в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей.

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"Каждый в Украине знает, что такое "Байрактар", знает вашу компанию. Благодарю вас, благодарю президента Эрдогана за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией", – сказал президент.

Зеленский вручил Халуку Байрактару орден "За заслуги" I степени за вклад в увеличение мощности украинских вооруженных сил в борьбе с агрессором.

Халук Байрактар подарил президенту оригинальную вышиванку с изображением беспилотника Bayraktar.

8 августа посол в Турции Василий Боднар заявил, что компания Baykar будет строить в Украине завод и уже купила для этого земельный участок.

12 августа Халук Байрактар заявил, что хочет в будущем делать на заводе в Украине беспилотные истребители Bayraktar Kizilelma.

22 августа Гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар подтвердил, что подготовка строительства завода по производству беспилотников в Украине идет в соответствии с принятым графиком.

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Роман Бриль

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