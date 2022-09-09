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Зеленский встретился с Байрактаром. Согласовали детали строительства завода беспилотников

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 21:06
Зеленский встретился с Байрактаром. Согласовали детали строительства завода беспилотников - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании Baykar Халуком Байрактаром, на которой обсудили сотрудничество по усилению обороноспособности украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.  

В частности, Зеленский и Байрактар обсудили детали строительства завода беспилотников Baykar в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей.  

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"Каждый в Украине знает, что такое "Байрактар", знает вашу компанию. Благодарю вас, благодарю президента Эрдогана за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией", – сказал президент. 

Зеленский вручил Халуку Байрактару орден "За заслуги" I степени за вклад в увеличение мощности украинских вооруженных сил в борьбе с агрессором.  

Халук Байрактар подарил президенту оригинальную вышиванку с изображением беспилотника Bayraktar. 

Зеленский встретился с Байрактаром. Согласовали детали строительства завода беспилотников

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Роман Бриль
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беспилотники Халук Байрактар Baykar
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