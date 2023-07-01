В Україні офіційно скасували карантин COVID-19, який тривав понад три роки

1 липня в Україні офіційно скасували карантин COVID-19, який протривав загалом 1193 дні; коронавірус переходить до групи сезонних захворювань. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну від 27 червня.

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"Скасувати з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 року на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", – йдеться у повідомленні.

У МОЗ водночас заявили, що COVID-19 переходить до групи сезонних захворювань, пункти вакцинації і далі працюватимуть, а вакцинація залишиться рекомендованою та безоплатною.

З початку пандемії в Україні зафіксували понад 5,5 млн випадків захворювання, з них понад 112 000 — летальні, нагадали у МОЗ.

1 березня 2023 року директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив, що спалах коронавірусної інфекції, "найімовірніше", був спровокований витоком SARS-CoV-2 із лабораторії в Китаї.

Китай назвав заяви США щодо коронавірусу "вигадками".

21 березня президент Джо Байден доручив розвідці США розсекретити якомога більше інформації про COVID-19.

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