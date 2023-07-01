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В Україні офіційно скасували карантин COVID-19, який тривав понад три роки

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01.07.2023, 09:30
В Україні офіційно скасували карантин COVID-19, який тривав понад три роки - Фото
Епідемія коронавірусу у Києві (Фото: ЕРА)

1 липня в Україні офіційно скасували карантин COVID-19, який протривав загалом 1193 дні; коронавірус переходить до групи сезонних захворювань. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну від 27 червня.

"Скасувати з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 року на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", – йдеться у повідомленні.

У МОЗ водночас заявили, що COVID-19 переходить до групи сезонних захворювань, пункти вакцинації і далі працюватимуть, а вакцинація залишиться рекомендованою та безоплатною.

З початку пандемії в Україні зафіксували понад 5,5 млн випадків захворювання, з них понад 112 000 — летальні, нагадали у МОЗ.

  • 1 березня 2023 року директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив, що спалах коронавірусної інфекції, "найімовірніше", був спровокований витоком SARS-CoV-2 із лабораторії в Китаї.
  • Китай назвав заяви США щодо коронавірусу "вигадками".
  • 21 березня президент Джо Байден доручив розвідці США розсекретити якомога більше інформації про COVID-19.

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Мілана Головань
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