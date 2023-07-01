В Украине официально отменили карантин COVID-19, продолжавшийся более трех лет

1 июля в Украине официально отменили карантин COVID-19, продлившийся в общей сложности 1193 дня; коронавирус переходит в группу сезонных заболеваний. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина от 27 июня.

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"Отменить с 24 часов 00 минут 30 июня 2023 года на всей территории Украины карантин, установленный с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", – говорится в сообщении.

В Минздраве заявили, что COVID-19 переходит в группу сезонных заболеваний, пункты вакцинации будут продолжать работать, а вакцинация останется рекомендованной и безвозмездной.

С начала пандемии в Украине зафиксировали более 5,5 млн случаев заболевания, из них более 112 000 летальные, напомнили в Минздраве.

1 марта 2023 года директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что вспышка коронавирусной инфекции, "вероятнее всего", была спровоцирована утечкой SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае.

Китай назвал заявления США о коронавирусе "выдумками".

21 марта президент Джо Байден поручил разведке США рассекретить как можно больше информации о COVID-19.

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