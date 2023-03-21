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Байден поручил разведке США рассекретить как можно больше информации о COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 09:53
Байден поручил разведке США рассекретить как можно больше информации о COVID-19 - Фото
Джо Байден (Фото: ОП)

Президент США Джо Байден подписал закон, обязывающий разведывательное сообщество рассекретить как можно больше информации о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В 2021 году он поручил разведке использовать все имеющиеся у нее инструменты для расследования происхождения COVID-19, и эта работа продолжается.

"Мы должны докопаться до сути происхождения COVID-19, чтобы лучше предотвращать будущие пандемии. Моя администрация будет продолжать просматривать всю засекреченную информацию, касающуюся происхождения COVID-19, включая потенциальные связи с Уханьским институтом вирусологии", – говорится в заявлении.

Он добавил, что Белый дом рассекретит и предоставит как можно больше информации о коронавирусе "в соответствии с конституционными полномочиями", однако сам решит, какие данные публиковать, чтобы не навредить национальной безопасности.

  • 1 марта 2023 года Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что вспышка коронавирусной инфекции, "скорее всего", была спровоцирована утечкой SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае.
  • Китай назвал заявления США о коронавирусе "выдумками".

Читайте также: COVID-19 в Китае: ВОЗ завила, что Пекин скрывает реальную ситуацию с эпидемией

Мілана Головань
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