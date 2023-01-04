COVID-19 в Китае: ВОЗ завила, что Пекин скрывает реальную ситуацию с эпидемией

Данные по эпидемии COVID-19, которые предоставляет Китай, не дают верной картины и занижают количество госпитализаций и смертей. Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, пишет Reuters.

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"Мы считаем, что нынешние данные, которые публикует Китай, недооценивают истинное влияние болезни с точки зрения госпитализаций, случаев интенсивной терапии и особенно с точки зрения смертности", — сказал Райан.

Он также отметил, что, по мнению ВОЗ, Китай искусственно сужает критерии учета летальных случаев в связи с коронавирусом, из-за чего у ВОЗ "до сих пор нет полных данных".

Китай в конце декабря изменил классификацию летальных случаев, связанных с COVID-19, и начал учитывать только те, которые связаны с вызванной коронавирусом пневмонией или дыхательной недостаточностью, что противоречит мировой практике. В результате официальный Пекин сообщает о пяти или менее летальных случаях в день.

При этом китайские похоронные бюро и больницы утверждают, что они перегружены, а международные эксперты прогнозируют не менее 1 млн смертей из-за COVID в 2023 году, если Китай не примет срочные меры.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что в Китае зафиксирована крупнейшая вспышка COVID-19 с начала пандемии. Например, 20 декабря были зарегистрированы почти 37 млн новых случаев заболевания за день.

Власти Китая на протяжении почти трех лет придерживались политики "нулевой толерантности" к COVID-19, в то время как большая часть мира пыталась научиться сосуществовать с коронавирусом.

В конце ноября 2022 года в Китае начались массовые протесты из-за слишком жестких антикоронавирусных ограничений. После этого Пекин решил ослабить жесткость политики по сдерживанию эпидемии.

3 января 2023 года еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес официально предложила бесплатно отправить вакцины в Китай, но руководство КНР на предложение не ответило.

Сергій Бережний

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