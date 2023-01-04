UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

COVID-19 в Китае: ВОЗ завила, что Пекин скрывает реальную ситуацию с эпидемией

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 18:38
COVID-19 в Китае: ВОЗ завила, что Пекин скрывает реальную ситуацию с эпидемией - Фото
Майк Райан (Фото - EPA)

Данные по эпидемии COVID-19, которые предоставляет Китай, не дают верной картины и занижают количество госпитализаций и смертей. Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы считаем, что нынешние данные, которые публикует Китай, недооценивают истинное влияние болезни с точки зрения госпитализаций, случаев интенсивной терапии и особенно с точки зрения смертности", — сказал Райан.

Он также отметил, что, по мнению ВОЗ, Китай искусственно сужает критерии учета летальных случаев в связи с коронавирусом, из-за чего у ВОЗ "до сих пор нет полных данных".

Китай в конце декабря изменил классификацию летальных случаев, связанных с COVID-19, и начал учитывать только те, которые связаны с вызванной коронавирусом пневмонией или дыхательной недостаточностью, что противоречит мировой практике. В результате официальный Пекин сообщает о пяти или менее летальных случаях в день.

При этом китайские похоронные бюро и больницы утверждают, что они перегружены, а международные эксперты прогнозируют не менее 1 млн смертей из-за COVID в 2023 году, если Китай не примет срочные меры.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что в Китае зафиксирована крупнейшая вспышка COVID-19 с начала пандемии. Например, 20 декабря были зарегистрированы почти 37 млн новых случаев заболевания за день.

  • Власти Китая на протяжении почти трех лет придерживались политики "нулевой толерантности" к COVID-19, в то время как большая часть мира пыталась научиться сосуществовать с коронавирусом.
  • В конце ноября 2022 года в Китае начались массовые протесты из-за слишком жестких антикоронавирусных ограничений. После этого Пекин решил ослабить жесткость политики по сдерживанию эпидемии. 
  • 3 января 2023 года еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес официально предложила бесплатно отправить вакцины в Китай, но руководство КНР на предложение не ответило.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Всемирная организация здравоохранения Китай эпидемия коронавирус COVID-19﻿
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 