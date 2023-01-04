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COVID-19: Крематории в Китае не справляются, люди обращаются к теневым дельцам – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 14:14
COVID-19: Крематории в Китае не справляются, люди обращаются к теневым дельцам – Bloomberg - Фото
Китайские медики эвакуируют заболевшего COVID-19 (Фото - EPA)

Из-за резкого роста смертности от коронавируса в Китае крематории по всей стране переполнены, а похоронная отрасль парализована. Об этом пишет Bloomberg.

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В Китае продолжается крупнейшая вспышка эпидемии коронавируса. Из-за высокой смертности крематории переполнены и семьи вынуждены прибегать к услугам местных теневых бизнесов, чтобы кремировать умерших родственников, утверждает агентство.

В материале со ссылкой на источники в Китае сказано, что "похоронные бюро в крупных городах перегружены, и некоторые эксперты предупреждают, что худшее еще впереди".

В одном из похоронных бюро Пекина изданию сообщили, что они кремируют около 140-150 тел в день, хотя раньше их число не превышало 40. В крематории города Лунхуа рассказали, что у них сжигают порядка 500 тел в день, что в пять раз выше обычного. В крематориях Пекина и Шанхая очередь на кремацию расписана до середины января. 

В связи с этим, пишет Вloomberg, в Китае существенно укрепился теневой бизнес по кремации тел. Раньше нелегальная кремация стоила несколько тысяч юаней, но в январе некоторые подпольные крематории стали брать за нее десятки тысяч юаней, повышая сумму в зависимости от срочности услуги. Например, кремация в течение трех дней стоит 68 тысяч юаней, кремация в день смерти – 88 тысяч юаней.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что в Китае зафиксирована крупнейшая вспышка COVID-19 с начала пандемии. Например, 20 декабря были зарегистрированы почти 37 млн новых случаев заболевания за день.

  • Власти Китая на протяжении почти трех лет придерживались политики "нулевой толерантности" к COVID-19, в то время как большая часть мира пыталась научиться сосуществовать с коронавирусом.
  • В конце ноября 2022 года в Китае начались массовые протесты из-за слишком жестких антикоронавирусных ограничений. После этого Пекин решил ослабить жесткость политики по сдерживанию эпидемии. 
Сергій Бережний
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Китай кремация эпидемия коронавирус COVID-19
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