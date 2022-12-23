COVID-19: В Китае мощная вспышка эпидемии, 37 млн заболевших за один день – Bloomberg

В Китае зафиксирована крупнейшая вспышка COVID-19 с начала пандемии. Как сообщает Bloomberg, 20 декабря были официально зарегистрированы почти 37 млн новых случаев заболевания за день.

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Агентство сообщает, что, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 20 декабря выявлены почти 37 млн новых случаев заболевания коронавирусом, а всего за первые 20 дней декабря им заразились 248 млн жителей КНР, что составляет около 18% от всего населения страны.

До этого максимум заболеваний COVID-19 – 4 млн заболевших за одни сутки - был зафиксирован в январе 2022 года.

По официальным данным, в Китае вакцинированы от коронавируса более 90% населения, хотя среди пожилых людей и в некоторых других группах этот показатель примерно вдвое ниже. Специалисты считают фактором риска также то, что в КНР разрешены прививки только китайскими вакцинами.

Агентство отмечает, что "не вполне понятно, как китайский регулятор здравоохранения пришел к такой оценке, поскольку в начале декабря страна закрыла свою некогда повсеместную сеть кабинок для ПЦР-тестирования".

Кроме того, приведенная в протоколах заседания Нацкомиссии оценка категорически противоречит официальным данным, согласно которым 20 декабря зарегистрированы только 3049 новых случаев заражения.

Власти Китая на протяжении почти трех лет придерживались политики "нулевой толерантности" к COVID-19, в то время как большая часть мира пыталась научиться сосуществовать с коронавирусом.

В конце ноября 2022 года в Китае начались массовые протесты из-за слишком жестких антикоронавирусных ограничений. После этого Пекин решил ослабить жесткость политики по сдерживанию эпидемии.

Сергій Бережний

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