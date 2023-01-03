Всплеск COVID-19 в Китае: Евросоюз предложил бесплатные вакцины, Пекин пока не ответил

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес официально предложила бесплатно отправить вакцины в Китай, но руководство КНР на предложение пока не ответило. Об этом сообщила Financial Times.

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Европейский Союз официально предложил Китаю бесплатные вакцины, чтобы сдержать новую вспышку эпидемии коронавируса. Такое предложение руководству КНР сделала комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. Информация о том, о каких именно вакцинах и о каком их количестве шла речь, не разглашалась. Как заявил представитель Еврокомиссии в Брюсселе, Китай пока на предложение не ответил.

При этом МИД Китая ранее давал понять, что страна не нуждается в подобной помощи. На ежедневной пресс-конференции в Пекине спикер МИД заявил, что уровень вакцинации и возможности больниц растут, запасы вакцин "достаточны", и доступ к вакцинам собственного производства обеспечен для всех, кто имеет право на вакцинацию.

Власти Китая на протяжении почти трех лет придерживались политики "нулевой толерантности" к COVID-19, в то время как большая часть мира пыталась научиться сосуществовать с коронавирусом.

В конце ноября 2022 года в Китае начались массовые протесты из-за слишком жестких антикоронавирусных ограничений. После этого Пекин решил ослабить жесткость политики по сдерживанию эпидемии.

Сергій Бережний

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