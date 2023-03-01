"КНР запутывает нас". Директор ФБР заявил, что пандемию COVID-19 мог спровоцировать Китай

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что коронавирус, "скорее всего", был спровоцирован утечкой из лаборатории в Китае. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

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По его словам, ФБР уже давно считает, что "причиной пандемии, вероятно, является потенциальный инцидент в лаборатории в китайском Ухане".

"Здесь речь идет о потенциальной утечке из лаборатории, контролируемой китайским правительством", — сказал Рэй.

Он отметил, что режим КНР делает все возможное, чтобы запутать работу США и иностранных партнеров.

"У ФБР есть специалисты, которые сосредоточены на опасности биологических угроз, которые включают такие вещи, как новые вирусы, такие как COVID. Китайское правительство пытается заблокировать расследование происхождения коронавируса", — заявил директор ФБР.

Власти Китая на протяжении почти трех лет придерживались политики "нулевой толерантности" к COVID-19, в то время как большая часть мира пыталась научиться сосуществовать с коронавирусом. В конце ноября 2022 года в Китае начались массовые протесты из-за слишком жестких антикоронавирусных ограничений. После этого Пекин решил ослабить жесткость политики по сдерживанию эпидемии.

В конце декабря 2022 года сообщалось, что в Китае зафиксирована крупнейшая вспышка COVID-19 с начала пандемии. Например, 20 декабря были зарегистрированы почти 37 млн новых случаев заболевания за день.

3 января 2023 года еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес официально предложила бесплатно отправить вакцины в Китай, но руководство КНР на предложение не ответило.

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Дмитро Гриниченко

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