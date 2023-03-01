UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"КНР запутывает нас". Директор ФБР заявил, что пандемию COVID-19 мог спровоцировать Китай

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 11:43
Кристофер Рэй (Фото: EPA)

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что коронавирус, "скорее всего", был спровоцирован утечкой из лаборатории в Китае. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, ФБР уже давно считает, что "причиной пандемии, вероятно, является потенциальный инцидент в лаборатории в китайском Ухане". 

"Здесь речь идет о потенциальной утечке из лаборатории, контролируемой китайским правительством", — сказал Рэй.

Он отметил, что режим КНР делает все возможное, чтобы запутать работу США и иностранных партнеров.

"У ФБР есть специалисты, которые сосредоточены на опасности биологических угроз, которые включают такие вещи, как новые вирусы, такие как COVID. Китайское правительство пытается заблокировать расследование происхождения коронавируса", — заявил директор ФБР.

  • Власти Китая на протяжении почти трех лет придерживались политики "нулевой толерантности" к COVID-19, в то время как большая часть мира пыталась научиться сосуществовать с коронавирусом. В конце ноября 2022 года в Китае начались массовые протесты из-за слишком жестких антикоронавирусных ограничений. После этого Пекин решил ослабить жесткость политики по сдерживанию эпидемии.
  • В конце декабря 2022 года сообщалось, что в Китае зафиксирована крупнейшая вспышка COVID-19 с начала пандемии. Например, 20 декабря были зарегистрированы почти 37 млн новых случаев заболевания за день.
  • 3 января 2023 года еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес официально предложила бесплатно отправить вакцины в Китай, но руководство КНР на предложение не ответило.

Читайте также: COVID-19 в Китае: ВОЗ завила, что Пекин скрывает реальную ситуацию с эпидемией

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Кристофер Рэй Китай фбр коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 