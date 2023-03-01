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В Китае ответили на заявление ФБР о коронавирусе: обвиняют Штаты в "выдумывании историй"

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 17:00
В Китае ответили на заявление ФБР о коронавирусе: обвиняют Штаты в
Китай, коронавирус (фото - ЕРА)

Министерство иностранных дел Китая считает, что заявление директора ФБР о том, что коронавирус, "скорее всего", был спровоцирован утечкой из лаборатории в КНР, является "политической манипуляцией", а спецслужбы Штатов "выдумывают истории". Об этом сказала представительница МИД Китая Мао Нин в ходе пресс-конференции.

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Она заявила, что Китай "принял к сведению сообщения"  и что КНР всегда поддерживает и участвует в научно обоснованном глобальном отслеживании происхождения коронавируса. 

Представительница МИД Китая отметила, что миссия ВОЗ и КНР после поездок в лабораторию в Ухане пришла к выводу, что "лабораторное происхождение пандемии крайне маловероятно".

"В настоящее время все больше и больше подсказок от международного научного сообщества указывают на происхождение вируса от источников по всему миру. Многие задавали вопросы и беспокоились о военных биобазах США в Форт-Детрик и по всему миру", – заявила Мао Нин.

Она также подчеркнула, что Китай "решительно выступает против политических манипуляций" в этом вопросе.

"Учитывая послужной список разведывательного сообщества США по выдумыванию историй, их выводы мало заслуживают доверия. США не удастся дискредитировать Китай", – заявила представительница КНР.

Она считает, что подобные заявления со стороны Штатов якобы навредят только их же репутации, и призвала "прекратить политизировать этот вопрос".

  • ФБР уже давно считает, что "причиной пандемии, вероятно, является потенциальный инцидент в лаборатории в китайском Ухане", заявил директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй.

Читайте также: COVID-19 в Китае: ВОЗ заявила, что Пекин скрывает реальную ситуацию с эпидемией

Оксана Житнюк
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Китай фбр коронавирус COVID-19 ковид
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