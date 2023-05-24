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В Україні судять комбрига-десантника ЗС РФ, який розстріляв в Ірпені беззбройного мирного жителя

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 12:02
В Україні судять комбрига-десантника ЗС РФ, який розстріляв в Ірпені беззбройного мирного жителя - Фото
Сергій Карасьов (фото - сайт окупантів)

В Україні судитимуть командира 31 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повітрянодесантних військ збройних сил Росії, який під час місячної окупації міста Ірпеня під Києвом навесні 2022 року розстріляв беззбройного мирного жителя. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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12 липня 2021 року командиром цієї бригади був призначений 39-річний полковник Сергій Карасьов родом з Пскова.

Протягом березня 2022-го комбриг, як встановило слідство, разом з іншими окупантами проводив рейди на захопленій частині Ірпеня: "Жорстоко, образливо і принизливо ставилися до цивільних, які не брали участь у бойових діях; намагалися виявляти патріотично налаштованих мешканців".

На початку березня 2022 року в боях за Гостомель десантники окупантів зазнали, за даними ВВС, найбільших одномоментних втрат: тільки за відкритими джерелами вбито як мінімум 27 солдатів і офіцерів, здебільшого з 31 бригади. Медіазона на початок літа-2022 нарахувала, що 31 бригада втратила вбитими не менше як 52 осіб, зокрема комбата Ягідарова.

ОГП стверджує, що 25 березня 2022 року він разом зі спільниками обходив квартири будинку в ЖК "Зелений будинок на Мечникова". В одному з епізодів Карасьов "різким рухом вирвав частину волосся з голови жінки 1949 року народження і завдав удару прикладом вогнепальної зброї в обличчя, вибивши зуби".

Дивіться відео: Розстріл евакуаційної колони в Ірпені. Поліція реконструювала події

У будинку окупанти виявили місцевого мешканця; через відсутність у нього документів комбриг відвів його за будинок до дитячого майданчика, де вистрілив у голову з автомата, пише слідство.

Сусіди наступного ранку знайшли тіло й тимчасово поховали його в парку біля будинку.

Фото: Google Maps

Тепер Карасьов проходить за статтею про порушення законів та звичаїв війни, обтяжене умисним вбивством.

Майже скрізь, куди зайшли загарбники з Росії, і особливо там, де вони затрималися, окупанти влаштовують вбивства та воєнні злочини. Те, що відбувалося в Ірпені, Бучі та Гостомелі, відбувалося і в багатьох інших селищах півночі, сходу та півдня України з перших тижнів тотального вторгнення РФ, на сході та в Криму – з 2014 року.

Дивіться відео: "Ирпень остался. Следующая остановка – Киев". Журналісти відтворили 3D-модель різанини у Бучі

Євген Пилипенко
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