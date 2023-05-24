В Україні судять комбрига-десантника ЗС РФ, який розстріляв в Ірпені беззбройного мирного жителя
В Україні судитимуть командира 31 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повітрянодесантних військ збройних сил Росії, який під час місячної окупації міста Ірпеня під Києвом навесні 2022 року розстріляв беззбройного мирного жителя. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
12 липня 2021 року командиром цієї бригади був призначений 39-річний полковник Сергій Карасьов родом з Пскова.
Протягом березня 2022-го комбриг, як встановило слідство, разом з іншими окупантами проводив рейди на захопленій частині Ірпеня: "Жорстоко, образливо і принизливо ставилися до цивільних, які не брали участь у бойових діях; намагалися виявляти патріотично налаштованих мешканців".
ОГП стверджує, що 25 березня 2022 року він разом зі спільниками обходив квартири будинку в ЖК "Зелений будинок на Мечникова". В одному з епізодів Карасьов "різким рухом вирвав частину волосся з голови жінки 1949 року народження і завдав удару прикладом вогнепальної зброї в обличчя, вибивши зуби".
Дивіться відео: Розстріл евакуаційної колони в Ірпені. Поліція реконструювала події
У будинку окупанти виявили місцевого мешканця; через відсутність у нього документів комбриг відвів його за будинок до дитячого майданчика, де вистрілив у голову з автомата, пише слідство.
Сусіди наступного ранку знайшли тіло й тимчасово поховали його в парку біля будинку.
Тепер Карасьов проходить за статтею про порушення законів та звичаїв війни, обтяжене умисним вбивством.
Майже скрізь, куди зайшли загарбники з Росії, і особливо там, де вони затрималися, окупанти влаштовують вбивства та воєнні злочини. Те, що відбувалося в Ірпені, Бучі та Гостомелі, відбувалося і в багатьох інших селищах півночі, сходу та півдня України з перших тижнів тотального вторгнення РФ, на сході та в Криму – з 2014 року.
- Перегляньте відео знищення колони Кемеровського СЗШРу на виїзді з Ірпеня у бік Києва 25 лютого 2022 року.
- 3 квітня 2022 року у Міноборони заявили про звільнення від окупантів усієї території Київської області.
- У жовтні того ж року СБУ взяла жителя Бучі, який "взяв участь у каральних рейдах окупантів, а потім вступив до тероборони".
- Вбивці з Бучі: Журналісти New York Times ідентифікували десятки воєнних злочинців.
- За даними Генштабу на початок осені-2022, бригада ЗС РФ "бучанських катів" втратила 90% живої сили.
Дивіться відео: "Ирпень остался. Следующая остановка – Киев". Журналісти відтворили 3D-модель різанини у Бучі
Коментарі