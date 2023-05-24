В Украине судят комбрига-десантника РФ, расстрелявшего в Ирпене безоружного мирного жителя
В Украине будут судить командира 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск вооруженных сил России, который во время месяца оккупации города Ирпеня под Киевом весной 2022 года расстрелял безоружного мирного жителя. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
12 июля 2021 года командиром этой бригады был назначен 39-летний полковник Сергей Карасев родом из Пскова.
В течение марта 2022-го комбриг, как установило следствие, вместе с другими оккупантами проводил рейды на захваченной части Ирпеня: "Жестоко, оскорбительно и унизительно относились к гражданским, не участвовавшим в боевых действиях; пытались выявлять патриотически настроенных жителей".
ОГП утверждает, что 25 марта 2022 года он вместе с подельниками обходил квартиры дома в ЖК "Зеленый дом на Мечникова". В одном из эпизодов Карасев "резким движением вырвал часть волос с головы женщины 1949 года рождения и нанес удар прикладом огнестрельного оружия в лицо, выбив зубы".
Смотрите видео: Расстрел эвакуационной колонны в Ирпене. Полиция реконструировала события
В доме оккупанты обнаружили местного жителя; из-за отсутствия у него документов комбриг отвел его за дом к детской площадке, где выстрелил в голову из автомата, пишет следствие.
Соседи нашли тело на следующее утро и временно похоронили его в парке у дома.
Теперь Карасев проходит по статье о нарушении законов и обычаев войны, отягощенной умышленным убийством.
Практически везде, куда зашли захватчики из России, и особенно там, где они задержались, оккупанты устраивают убийства и военные преступления. То, что происходило в Ирпене, Буче и Гостомеле, происходило и во многих других поселках севера, востока и юга Украины с первых недель тотального вторжения РФ, на востоке и в Крыму – с 2014 года.
- Посмотрите видео уничтожения колонны Кемеровского СОБРа на выезде из Ирпеня в сторону Киева 25 февраля 2022 года.
- 3 апреля 2022 года в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.
- В октябре того же года СБУ взяла жителя Бучи, который "участвовал в карательных рейдах оккупантов, а потом вступил в тероборону".
- Убийцы из Бучи: Журналисты New York Times идентифицировали десятки военных преступников.
- По данным Генштаба на начало осени-2022, бригада ВС РФ "бучанских палачей" лишилась 90% живой силы.
Смотрите видео: "Ирпень остался. Следующий – Киев". Журналисты воссоздали 3D-модель резни в Буче
Комментарии