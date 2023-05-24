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В Украине судят комбрига-десантника РФ, расстрелявшего в Ирпене безоружного мирного жителя

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 12:02
В Украине судят комбрига-десантника РФ, расстрелявшего в Ирпене безоружного мирного жителя - Фото
Сергей Карасев (фото – сайт оккупантов)

В Украине будут судить командира 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск вооруженных сил России, который во время месяца оккупации города Ирпеня под Киевом весной 2022 года расстрелял безоружного мирного жителя. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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12 июля 2021 года командиром этой бригады был назначен 39-летний полковник Сергей Карасев родом из Пскова.

В течение марта 2022-го комбриг, как установило следствие, вместе с другими оккупантами проводил рейды на захваченной части Ирпеня: "Жестоко, оскорбительно и унизительно относились к гражданским, не участвовавшим в боевых действиях; пытались выявлять патриотически настроенных жителей".

В начале марта 2022 года в боях за Гостомель десантники оккупантов понесли, по данным ВВС, наибольшие одномоментные потери: только по открытым источникам убиты как минимум 27 солдат и офицеров, в основном из 31 бригады. Медиазона на начало лета-2022 насчитала, что 31 бригада утратила убитыми не менее 52 человек, в том числе комбата Ягидарова.

ОГП утверждает, что 25 марта 2022 года он вместе с подельниками обходил квартиры дома в ЖК "Зеленый дом на Мечникова". В одном из эпизодов Карасев "резким движением вырвал часть волос с головы женщины 1949 года рождения и нанес удар прикладом огнестрельного оружия в лицо, выбив зубы".

Смотрите видео: Расстрел эвакуационной колонны в Ирпене. Полиция реконструировала события

В доме оккупанты обнаружили местного жителя; из-за отсутствия у него документов комбриг отвел его за дом к детской площадке, где выстрелил в голову из автомата, пишет следствие.

Соседи нашли тело на следующее утро и временно похоронили его в парке у дома.

Фото: Google Maps

Теперь Карасев проходит по статье о нарушении законов и обычаев войны, отягощенной умышленным убийством.

Практически везде, куда зашли захватчики из России, и особенно там, где они задержались, оккупанты устраивают убийства и военные преступления. То, что происходило в Ирпене, Буче и Гостомеле, происходило и во многих других поселках севера, востока и юга Украины с первых недель тотального вторжения РФ, на востоке и в Крыму – с 2014 года.

Смотрите видео: "Ирпень остался. Следующий – Киев". Журналисты воссоздали 3D-модель резни в Буче

Євген Пилипенко
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войнаоккупантыубийствогеноцидирпеньСергей Карасев
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