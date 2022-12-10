Сегодня, 10 декабря, появилось видео уничтожения украинскими военными колонны Кемеровского СОБРа в Ирпене.
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Оккупантов ликвидировали 25 февраля, когда они пытались перейти через мост.
Видно, как горят около девяти автозаков.
- 8 декабря командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины представило документальный фильм "Битва за Киев".
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