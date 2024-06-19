Апеляційний суд заборонив діяльність партії "Наш край" – майно віддадуть державі

Партійці Нашого краю (Фото: сайт партії)

В Україні заборонили діяльність політичної партії "Наш край", про це повідомив Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові.

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19 червня колегія суддів ухвалила заборонити діяльність партії – вирішили задовольнити позовні вимоги Міністерства юстиції.

Згідно з рішенням, у власність держави передано майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень.

Утім, партія ще може оскаржити рішення — у такому випадку справу розглядатиме колегія Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. Після цього заборону вже не можна буде оскаржити.

До Верховної Ради у 2019 році обралися троє представників партії – Антон Кіссе, Валерій Давиденко (загинув у 2020-му) та Сергій Шахов (його з 2023 року розшукує Антикорупційний суд).

Під час місцевих виборів у 2020-му до Сумської облради від партії обирався й підозрюваний у державній зраді та незаконному збагаченні екснардеп Андрій Деркач.

Представником Нашого краю, зокрема, був і Сергій Хортів, колишній мер Рубіжного, який перейшов на бік окупантів.

У Мін'юсті уточнили, що заборону винесено на підставі документів Служби безпеки України щодо доказів підривної діяльності членів партії, повідомляє Українська правда.

Під час останніх місцевих виборів від Нашого краю були 1894 депутати різних рівнів (за чотири роки кількість могла зменшитися).

Представники Нашого краю очолюють три міста в Україні – Чорноморськ, Шостку та Коростень.

Після заборони партії, якщо обранець від Нашого краю складе мандат, то наступний депутат зі списку політсили не набуде повноважень. Проте заборона не означає втрати мандатів чинними депутатами.

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