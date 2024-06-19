Апеляційний суд заборонив діяльність партії "Наш край" – майно віддадуть державі
В Україні заборонили діяльність політичної партії "Наш край", про це повідомив Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові.
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19 червня колегія суддів ухвалила заборонити діяльність партії – вирішили задовольнити позовні вимоги Міністерства юстиції.
Згідно з рішенням, у власність держави передано майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень.
Утім, партія ще може оскаржити рішення — у такому випадку справу розглядатиме колегія Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. Після цього заборону вже не можна буде оскаржити.
До Верховної Ради у 2019 році обралися троє представників партії – Антон Кіссе, Валерій Давиденко (загинув у 2020-му) та Сергій Шахов (його з 2023 року розшукує Антикорупційний суд).
Під час місцевих виборів у 2020-му до Сумської облради від партії обирався й підозрюваний у державній зраді та незаконному збагаченні екснардеп Андрій Деркач.
Представником Нашого краю, зокрема, був і Сергій Хортів, колишній мер Рубіжного, який перейшов на бік окупантів.
У Мін'юсті уточнили, що заборону винесено на підставі документів Служби безпеки України щодо доказів підривної діяльності членів партії, повідомляє Українська правда.
- Під час останніх місцевих виборів від Нашого краю були 1894 депутати різних рівнів (за чотири роки кількість могла зменшитися).
- Представники Нашого краю очолюють три міста в Україні – Чорноморськ, Шостку та Коростень.
- Після заборони партії, якщо обранець від Нашого краю складе мандат, то наступний депутат зі списку політсили не набуде повноважень. Проте заборона не означає втрати мандатів чинними депутатами.
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