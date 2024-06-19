Апелляционный суд запретил деятельность партии "Наш край" – имущество отдадут государству

Запрет вынесен на основании документов СБУ о доказательствах подрывной деятельности членов партии, сообщил Минюст

Партийцы Нашего края (Фото: сайт партии)

В Украине запретили деятельность политической партии "Наш край", сообщил Восьмой апелляционный административный суд во Львове.

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19 июня коллегия судей приняла решение запретить деятельность партии – решили удовлетворить исковые требования Министерства юстиции.

Согласно решению, в собственность государства передано имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований.

Впрочем, партия еще может обжаловать решение – в таком случае дело будет рассматривать коллегия Кассационного административного суда в составе Верховного суда. Уже после этого запрет станет окончательным.

В Верховную Раду в 2019 году избрались трое представителей партии – Антон Киссе, Валерий Давиденко (погиб в 2020-м) и Сергей Шахов (его с 2023 года разыскивает Антикоррупционный суд).

Во время местных выборов в 2020-м в Сумской облсовет от партии избирался и подозреваемый в государственной измене и незаконном обогащении экс-нардеп Андрей Деркач.

Представителем Нашего края, в частности, был и Сергей Хортив, бывший мэр Рубежного, перешедший на сторону оккупантов.

В Минюсте уточнили, что запрет вынесен на основании документов Службы безопасности Украины относительно доказательств подрывной деятельности членов партии, сообщает Украинская правда.

Во время последних местных выборов от Нашего края было 1894 депутата разных уровней (за четыре года количество могло уменьшиться).

Представители Нашего края возглавляют три города в Украине – Черноморск, Шостку и Коростень.

После запрета партии, если избранник от Нашего края сложит мандат, то следующий депутат из списка партии не обретет полномочия. Тем не менее запрет не означает потери мандатов действующими депутатами.

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