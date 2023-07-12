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В Україну повернули тіла 19 осіб, які загинули в полоні. Очікуються ще чотири

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 17:33
В Україну повернули тіла 19 осіб, які загинули в полоні. Очікуються ще чотири - Фото
Олег Котенко (Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot)

Україна повернула 19 тіл осіб, які загинули у полоні окупантів. Про  це під час круглого столу, присвяченого п’яти рокам закону про правовий статус зниклих безвісти осіб, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко.

"Хочу вам такі прикрі приклади навести, коли людина перебуває у полоні, її допитують, ми бачимо (на відео. – Ред.). І 19 тіл я привіз, люди загинули в полоні. І ще чотири привезу найближчими днями. Це ті, хто були у полоні, і вони там загинули. Це про те, що ми знаємо, нам ці тіла повертають. Але є таке, що нам ці тіла можуть і не повернути", – сказав Котенко.

  • Наприкінці лютого 2023-го начальник ГУР Буданов повідомляв, що у російському полоні зараз більше людей, ніж в українському, проте близько 40% утримуваних росіянами – цивільні. 
  • Конкретних цифр щодо кількості українців, які перебувають в полоні РФ, українська сторона не озвучує. Однак, за словами уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Котенка, станом на квітень зниклими безвісти вважались трохи більше ніж 7000 військових, з них близько 60-65%, ймовірно, перебувають у полоні окупантів.

Читайте також: Страти росіянами полонених ЗСУ. Офісу генпрокурора відомо про 73 умисних вбивства

Оксана Житнюк
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