UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украину вернули тела 19 человек, погибших в плену. Ожидаются еще четыре

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 17:33
В Украину вернули тела 19 человек, погибших в плену. Ожидаются еще четыре - Фото
Олег Котенко (Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot)

Украина вернула 19 тел людей, погибших в плену оккупантов. Об этом во время круглого стола, посвященного пяти годам закона о правовом статусе пропавших без вести лиц, сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко.

"Хочу вам такие досадные примеры привести, когда человек находится в плену, его допрашивают, мы видим (на видео – ред.). И 19 тел я привез, они погибли в плену. И еще четыре привезу в ближайшие дни. Это те, кто были в плену, и они там погибли. Это о том, что мы знаем, нам эти тела возвращают. Но есть такое, что нам эти тела могут и не вернуть", – сказал Котенко.

  • В конце февраля 2023 года начальник ГУР Буданов сообщал, что в российском плену сейчас больше людей, чем в украинском, однако около 40% удерживаемых россиянами – гражданские.
  • Конкретных цифр по количеству находящихся в плену РФ украинцев украинская сторона не озвучивает. Однако, по словам уполномоченного по вопросам пропавших без вести, Котенко, по состоянию на апрель пропавшими без вести считались чуть более 7000 военных, из них около 60-65%, вероятно, находятся в плену оккупантов.

Читайте также: Казни россиянами пленных ВСУ. Офису генпрокурора известно о 73 умышленных убийствах

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Олег Котенковойнапогибшиепленпленныевоеннопленные
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 