В Украину вернули тела 19 человек, погибших в плену. Ожидаются еще четыре

Украина вернула 19 тел людей, погибших в плену оккупантов. Об этом во время круглого стола, посвященного пяти годам закона о правовом статусе пропавших без вести лиц, сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко.

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"Хочу вам такие досадные примеры привести, когда человек находится в плену, его допрашивают, мы видим (на видео – ред.). И 19 тел я привез, они погибли в плену. И еще четыре привезу в ближайшие дни. Это те, кто были в плену, и они там погибли. Это о том, что мы знаем, нам эти тела возвращают. Но есть такое, что нам эти тела могут и не вернуть", – сказал Котенко.

В конце февраля 2023 года начальник ГУР Буданов сообщал, что в российском плену сейчас больше людей, чем в украинском, однако около 40% удерживаемых россиянами – гражданские.

Конкретных цифр по количеству находящихся в плену РФ украинцев украинская сторона не озвучивает. Однако, по словам уполномоченного по вопросам пропавших без вести, Котенко, по состоянию на апрель пропавшими без вести считались чуть более 7000 военных, из них около 60-65%, вероятно, находятся в плену оккупантов.

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