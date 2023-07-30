У речовому забезпеченні військових з'являться кросівки

Міністерство оборони повідомило про намір додати у речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту тактичні кросівки. Про це повідомила пресслужба міністерства у неділю, 30 липня.

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Свої моделі такого взуття міністерству надали понад 10 українських фірм.

Вони уже пройшли перший етап випробувань (тестове носіння) на зручність та комфорт.

Далі кросівки мають пройти технічну специфікацію з урахуванням рекомендацій та пропозицій військових, після чого буде затверджено зразок-еталон.

Результатом всієї цієї роботи має стати прийняття на забезпечення військових нового предмета речового майна або зміна вже наявного.

Зараз військові за нормативами мають забезпечуватися напівчеревиками, літніми берцями / літніми черевиками, зимовими берцями, казармовими капцями, утепленими бахілами та гумовими чоботами.

Навесні 2023 року Міноборони повідомило про розробку військової форми та бронежилетів для жінок-військових.

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