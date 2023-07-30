У речовому забезпеченні військових з'являться кросівки
Міністерство оборони повідомило про намір додати у речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту тактичні кросівки. Про це повідомила пресслужба міністерства у неділю, 30 липня.
Свої моделі такого взуття міністерству надали понад 10 українських фірм.
Вони уже пройшли перший етап випробувань (тестове носіння) на зручність та комфорт.
Далі кросівки мають пройти технічну специфікацію з урахуванням рекомендацій та пропозицій військових, після чого буде затверджено зразок-еталон.
Результатом всієї цієї роботи має стати прийняття на забезпечення військових нового предмета речового майна або зміна вже наявного.
Зараз військові за нормативами мають забезпечуватися напівчеревиками, літніми берцями / літніми черевиками, зимовими берцями, казармовими капцями, утепленими бахілами та гумовими чоботами.
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