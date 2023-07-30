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В вещевом обеспечении военных появятся кроссовки

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 12:59
В вещевом обеспечении военных появятся кроссовки - Фото
Фото: Минобороны

Министерство обороны сообщило о намерении добавить в вещевое обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта тактические кроссовки. Об этом сообщила пресс-служба министерства в воскресенье, 30 июля.

Свои модели такой обуви министерству предоставили более 10 украинских фирм.

Они уже прошли первый этап испытаний (тестовое ношение) на удобство и комфорт.

Дальше кроссовки должны пройти техническую спецификацию с учетом рекомендаций и предложений военных, после чего будет утвержден образец-эталон.

Результатом всей этой работы должно стать принятие на обеспечение военных нового предмета вещевого имущества или изменение уже существующего.

Сейчас военные по нормативам должны обеспечиваться полуботинками, летними берцами/летними ботинками, зимними берцами, казарменными тапочками, утепленными бахилами и резиновыми сапогами.

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Андрей Водяный
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