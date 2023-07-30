В вещевом обеспечении военных появятся кроссовки

Министерство обороны сообщило о намерении добавить в вещевое обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта тактические кроссовки. Об этом сообщила пресс-служба министерства в воскресенье, 30 июля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Свои модели такой обуви министерству предоставили более 10 украинских фирм.



Они уже прошли первый этап испытаний (тестовое ношение) на удобство и комфорт.

Дальше кроссовки должны пройти техническую спецификацию с учетом рекомендаций и предложений военных, после чего будет утвержден образец-эталон.

Результатом всей этой работы должно стать принятие на обеспечение военных нового предмета вещевого имущества или изменение уже существующего.

Сейчас военные по нормативам должны обеспечиваться полуботинками, летними берцами/летними ботинками, зимними берцами, казарменными тапочками, утепленными бахилами и резиновыми сапогами.

Весной 2023 года Минобороны сообщило о разработке военной формы и бронежилетов для женщин-военных.

Читайте также: "Война — не то, на чем можно зарабатывать": место ли "пикселю" в гражданском гардеробе

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.