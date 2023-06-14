ВАКС засудив екссуддю Чауса до десяти років в'язниці за хабар

Вищий антикорупційний суд призначив екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу покарання у вигляді 10 років в'язниці з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком три роки.

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Його затримали одразу в залі суду, повідомляє Центр протидії корупції.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Чауса з 2016 року підозрювали в отриманні хабаря розміром в $150 000 (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину). НАБУ упіймало суддю "на гарячому", коли він закопував отримані гроші у двох скляних банках у дворі власного будинку. Того самого року Чаус втік до Молдови. За даними НАБУ, Чаус отримав гроші за те, щоб винести вирок на користь підсудної.

Судовий розгляд справи розпочався у листопаді 2021 року.

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